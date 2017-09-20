В с. Георгиевка хотят построить плавательный бассейн за 70 млн рублей

Победившая компания должна будет провести общестроительные работы, подключить объект к инженерным сетям, установить системы пожарной и охранной сигнализации, смонтировать необходимое оборудование для бассейна, провести пусконаладку и благоустроить территорию.

На это выделят 70,1 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов.

Подрядчик обязуется все успеть до 30 ноября 2018 года. Согласно аукционной документации, гарантия на выполненные работы должна будет составить пять лет.