В с. Георгиевка хотят построить плавательный бассейн за 70 млн рублей

Победившая компания должна будет провести общестроительные работы, подключить объект к инженерным сетям, установить системы пожарной и охранной сигнализации, смонтировать необходимое оборудование для бассейна, провести пусконаладку и благоустроить территорию.
На это выделят 70,1 млн рублей из регионального и муниципального бюджетов.
Подрядчик обязуется все успеть до 30 ноября 2018 года. Согласно аукционной документации, гарантия на выполненные работы должна будет составить пять лет.
Прием заявок на участие в аукционе завершится 5 октября, итоги подведут 12 октября.