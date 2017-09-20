Екатеринбург подключит резервное водохранилище

Зимой городу каждый день нужно более 500 тысяч кубометров воды. Она поступает из Волчихинского водохранилища. По прогнозам, в этом году ее запасы могут закончиться задолго до прихода весеннего половодья. Поэтому перекачивать недостающую воду планируют из Челябинской области. Там располагается резервное Нязепетровское водохранилище.