В Башкирии для ремонта дорог используют инновационные технологии

Источник: РИА "Новости"

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе будет отремонтировано 30 улиц. Причем, как сообщили в пресс-службе правительства РБ, работы проводятся с внедрением новых технологий и техники.

Так, например, подрядчики используют так называемую ультразвуковая «лыжу» — систему нивелирования для асфальтоукладчиков, с ультразвуковыми датчиками, которая по итогу гарантирует ровный верхний слой покрытия.

— Работа с ультразвуковой «лыжей» не зависит от погодных условий, система работает на любой поверхности, в том числе и зеркальной — в дождь, — пояснили в пресс-службе регионального правительства.