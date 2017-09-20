В Башкирии для ремонта дорог используют инновационные технологии
Специалисты сообщают, что это поможет продлить эксплуатацию полотна.
Специалисты сообщают, что это поможет продлить эксплуатацию полотна.
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе будет отремонтировано 30 улиц. Причем, как сообщили в
Так, например, подрядчики используют так называемую ультразвуковая «лыжу» — систему нивелирования для асфальтоукладчиков, с ультразвуковыми датчиками, которая по итогу гарантирует ровный верхний слой покрытия.
— Работа с ультразвуковой «лыжей» не зависит от погодных условий, система работает на любой поверхности, в том числе и зеркальной — в дождь, — пояснили в
Еще одна компания использует технику, позволяющую стелить асфальт в непогоду: установка для сушки дорожного полотна работает после дождей и ночных заморозков. Сушка происходит за счет струй воздуха, прогретого до 150 градусов, нагревая поверхность до 10 градусов — такая температура обеспечивает лучшее сцепление с асфальтом, а значит и более длительную эксплуатацию дорожного покрытия.