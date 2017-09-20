Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Свекла оказалась суперфудом
Хроника светской жизни: стало известно о свадьбе Сати Казановой
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
"Уколы красоты": Рутберг изменилась до неузнаваемости - друзья
СМИ о причинах отказа Первого канала от "Жди меня"
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
16Последствия урагана «Ирма»
13:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии для ремонта дорог используют инновационные технологии

Специалисты сообщают, что это поможет продлить эксплуатацию полотна.

Источник: РИА "Новости"

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Уфе будет отремонтировано 30 улиц. Причем, как сообщили в пресс-службе правительства РБ, работы проводятся с внедрением новых технологий и техники.

Так, например, подрядчики используют так называемую ультразвуковая «лыжу» — систему нивелирования для асфальтоукладчиков, с ультразвуковыми датчиками, которая по итогу гарантирует ровный верхний слой покрытия.

— Работа с ультразвуковой «лыжей» не зависит от погодных условий, система работает на любой поверхности, в том числе и зеркальной — в дождь, — пояснили в пресс-службе регионального правительства.

Еще одна компания использует технику, позволяющую стелить асфальт в непогоду: установка для сушки дорожного полотна работает после дождей и ночных заморозков. Сушка происходит за счет струй воздуха, прогретого до 150 градусов, нагревая поверхность до 10 градусов — такая температура обеспечивает лучшее сцепление с асфальтом, а значит и более длительную эксплуатацию дорожного покрытия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь