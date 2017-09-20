За четыре года 12 тыс. южноуральцев улучшили жилищные условия

Вопросы расселения домов, не пригодных для проживания, обсуждались на комитете по строительной политике Законодательного Собрания Челябинской области. В целом, эта работа проводится в регионе эффективно, отметил председатель областного парламента Владимир Мякуш. «По расселению аварийного жилья Челябинская область занимает одну из лидирующих позиций среди регионов УрФО», — сообщил спикер Заксобрания.

По данным областного Минстроя, за четыре года было расселено 187 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Из-за судебных споров, розыска пропавших без вести и вопросов наследования не расселены 2,4 тыс. кв. метров жилья. Общий объем аварийного фонда региона составляет 234 тыс. кв. метров, в которых проживает 15 тыс. человек. Для их расселения необходимо более 8 млрд рублей. Пока источники финансирования не определены, в ближайшее время этим вопросом займется правительство РФ. Об этом сообщил начальник управления строительства регионального Минстроя Андрей Фалейчик.