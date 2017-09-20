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14:10 (мск), источник: dostup1.ru

За четыре года 12 тыс. южноуральцев улучшили жилищные условия

По расселению аварийного жилья Южный Урал находится в передовиках среди регионов УрФО.

С 2013 по 2017 годы 11,98 тыс. жителей Челябинской области переехали в новые квартиры из аварийных домов — по расселению аварийного жилья Южный Урал находится в передовиках среди уральских регионов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вопросы расселения домов, не пригодных для проживания, обсуждались на комитете по строительной политике Законодательного Собрания Челябинской области. В целом, эта работа проводится в регионе эффективно, отметил председатель областного парламента Владимир Мякуш. «По расселению аварийного жилья Челябинская область занимает одну из лидирующих позиций среди регионов УрФО», — сообщил спикер Заксобрания.

По данным областного Минстроя, за четыре года было расселено 187 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Из-за судебных споров, розыска пропавших без вести и вопросов наследования не расселены 2,4 тыс. кв. метров жилья. Общий объем аварийного фонда региона составляет 234 тыс. кв. метров, в которых проживает 15 тыс. человек. Для их расселения необходимо более 8 млрд рублей. Пока источники финансирования не определены, в ближайшее время этим вопросом займется правительство РФ. Об этом сообщил начальник управления строительства регионального Минстроя Андрей Фалейчик.

Депутаты Законодательного Собрания, заслушав доклад, рекомендовали областному правительству увеличить объем финансирования подпрограммы по переселению из аварийного жилья в размере, позволяющем ежегодно расселять не менее 40 тыс. кв. метров. Органам местного самоуправления рекомендовано провести инвентаризацию жилищного фонда для выявления аварийных домов и создать условия для привлечения частных инвесторов.

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