За четыре года 12 тыс. южноуральцев улучшили жилищные условия
По расселению аварийного жилья Южный Урал находится в передовиках среди регионов УрФО.
По расселению аварийного жилья Южный Урал находится в передовиках среди регионов УрФО.
С 2013 по 2017 годы 11,98 тыс. жителей Челябинской области переехали в новые квартиры из аварийных домов — по расселению аварийного жилья Южный Урал находится в передовиках среди уральских регионов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Вопросы расселения домов, не пригодных для проживания, обсуждались на комитете по строительной политике Законодательного Собрания Челябинской области. В целом, эта работа проводится в регионе эффективно, отметил председатель областного парламента Владимир Мякуш. «По расселению аварийного жилья Челябинская область занимает одну из лидирующих позиций среди регионов УрФО», — сообщил спикер Заксобрания.
По данным областного Минстроя, за четыре года было расселено 187 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
Депутаты Законодательного Собрания, заслушав доклад, рекомендовали областному правительству увеличить объем финансирования подпрограммы по переселению из аварийного жилья в размере, позволяющем ежегодно расселять не менее 40 тыс. кв. метров. Органам местного самоуправления рекомендовано провести инвентаризацию жилищного фонда для выявления аварийных домов и создать условия для привлечения частных инвесторов.