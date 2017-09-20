Дома в Вихоревке Иркутской области на 100% подключены к отоплению — глава МО
Отопительный сезон начался 18 сентября.
Отопительный сезон начался 18 сентября.
Глава Вихоревки Братского района Николай Дружинин заявил, что дома в муниципалитете на 100% подключены к отоплению. Отопительный сезон в МО начался 18 сентября. Об этом шла речь на комитете по собственности и экономической политике ЗС региона сегодня, 20 сентября. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
На подготовку к отопительному сезону выделено 109,8 млн рублей, в том числе из областной казны — 75,2 млн рублей.
«По поводу угля сейчас остаток 730 тонн, на подходе 1,2 тысячи тонн, которые в течении трех дней завезут. Заключен контракт с АО “СУЭК” на поставку угля на весь отопительный сезон. По снабжению вопросов не должно возникнуть», — сказал глава МО.
Напомним, что ранее спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка заявил, что Вихоревка сама не справится с ремонтом теплоисточника. Глава регионального парламента выразил недовольство работой МинЖКХ Приангарья по подготовке города к отопительному сезону. В свою очередь, губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил, что правительство региона обязано успеть подготовить Вихоревку к отопительному сезону.
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что почти 700 человек подписали петицию президенту России Владимиру Путину о плохом отоплении в домах и муниципальных учреждениях в городе Вихоревка Братского района в октябре прошлого года. Следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении сотрудников мэрии Вихоревки за срыв отопительного сезона. Следствие считает, что администрация городского поселения не приняла меры, направленные на своевременное решение проблемы с запуском отопления. Система теплообеспечения не была подготовлена в установленные сроки. Прокуратура Братского района Иркутской области проверила исполнение трудового законодательства в «Вихоревском управлении», по результатам которой руководитель
Ситуация с началом отопительного сезона в Вихоревке в 2016 году была доведена до критической, а бюджету Иркутской области в связи с этим нанесен определенный ущерб. Виновным в этом должны быть предъявлены реальные претензии, заявил тогдашний председатель правительства Иркутской области Александр Битаров. Окончательные выводы будут сделаны после завершения расследования дела Следственным комитетом РФ. Прокуратура Братского района выступила с предложением отправить в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей и бездействием во время отопительного сезона. Соответствующее письмо направлено надзорным органом в Думу муниципального образования. 10 мая 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко отрешил от должности Геннадия Пуляева. Тогда исполняющим обязанности главы Вихоревки назначили Сергея Касьянова.
Рабочая поездка депутатов ЗС Иркутской области в Вихоревку, где зимой этого года
Чуть позже Арбитражный суд Иркутской области полностью удовлетворил иск администрации районного поселения о расторжении концессионного соглашения с ООО «Тепловые сети», которое эксплуатировало котельную «Водогрейная» в Вихоревке. Между властями и ООО «Беком+» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по замене котлов № 4 и № 6 на сумму около 36 млн рублей.
Кроме того, около 200 человек вышли на пикет в Байкальске
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что критическая ситуация по подготовке к
Также напомним, что порядка 3,77 млрд рублей предполагается потратить на подготовку к отопительному сезону 2017−2018 годов в Иркутской области. Часть средств будет направлена на проведение работ в жилом фонде, на тепловых и электрических сетях, отметила первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья Сдобнова на