Глава омского Минсельхоза Чекусов пообещал «залить молоком» всю Россию

Сегодня, 20 сентября, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов предостерег местные СМИ от нагнетания ситуации с молоком. По его словам, надои в регионе стабильные.

— У нас каждый день надои больше на 100 тонн, чем в прошлом году. Мы зальем молоком всю Россию! — заявил Чекусов.