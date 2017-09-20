Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
"Уколы красоты": Рутберг изменилась до неузнаваемости - друзья
СМИ о причинах отказа Первого канала от "Жди меня"
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
16Последствия урагана «Ирма»
14:15 (мск), источник: Om1.ru

Глава омского Минсельхоза Чекусов пообещал «залить молоком» всю Россию

Омский министр сельского хозяйства уверен в том, что надои в регионе растут каждый день.

Сегодня, 20 сентября, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов предостерег местные СМИ от нагнетания ситуации с молоком. По его словам, надои в регионе стабильные.

 — У нас каждый день надои больше на 100 тонн, чем в прошлом году. Мы зальем молоком всю Россию! — заявил Чекусов.

Отметим, что молочное животноводство и зерно остаются стратегическими для Омской области на фоне свирепствующей африканской чумы свиней. Инфекция еще осталась в 8 районах, с начала эпидемии пришлось уничтожить 15 тысяч «пятачков». Источник заразы пока не найден.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В МВД заявили, что глава штаба Навального сам заплатил за свое покушение
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь