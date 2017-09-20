Глава омского Минсельхоза Чекусов пообещал «залить молоком» всю Россию
Омский министр сельского хозяйства уверен в том, что надои в регионе растут каждый день.
Омский министр сельского хозяйства уверен в том, что надои в регионе растут каждый день.
Сегодня, 20 сентября, министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов предостерег местные СМИ от нагнетания ситуации с молоком. По его словам, надои в регионе стабильные.
— У нас каждый день надои больше на 100 тонн, чем в прошлом году. Мы зальем молоком всю Россию! — заявил Чекусов.
Отметим, что молочное животноводство и зерно остаются стратегическими для Омской области на фоне свирепствующей африканской чумы свиней. Инфекция еще осталась в 8 районах, с начала эпидемии пришлось уничтожить 15 тысяч «пятачков». Источник заразы пока не найден.