Рынок «Янгиабад» переедет на новое место

В течение двух месяцев рынок будет передислоцирован в Бектемирский район Ташкента. Соответствующее решение принято постановлением Кабинета Министров «О мерах по комплексному развитию Яшнабадского района Ташкента».

Половину территории рынка «Янгиабад» передадут дирекции инновационного технопарка «Яшнабад». На территории около 7,5 гектаров планируется разместить инновационные производства, основанные на научных разработках отечественных и международных специалистов и специализирующиеся на производстве инновационной, не производимой в республике и имеющей высокую научную составляющую продукции.