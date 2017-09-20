Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Удивительные факты о сексе из мира животных
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Программу «Жди меня» закрыли
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
"Уколы красоты": Рутберг изменилась до неузнаваемости - друзья
СМИ о причинах отказа Первого канала от "Жди меня"
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
16Последствия урагана «Ирма»
14:49 (мск), источник: Kazinform

Сдерживающие развитие казахстанской индустрии факторы назвали эксперты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель председателя правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» Сабит Суханов назвал сдерживающие казахстанскую индустрию факторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

В рамках VI международной научно-практической конференции «Промышленная политика Казахстана: повышение конкурентоспособности предприятий путем увеличения производительности труда» он рассказал, что институт проводил специальный анализ казахстанских предприятий для определения их готовности к цифровизации.

«Есть совпадения бизнесменов разных стран с нашими предпринимателями. Иностранные компании тоже отмечают, что отсутствует четкое понимание экономических выгод от цифровизации и отсутствует единая стратегия цифровизации. Кадровый дефицит — тоже один из сдерживающих факторов не только в Казахстане, но и в более развитых странах», — сказал он.

«Поэтому, исходя из международных трендов и тех программ, которые сейчас приняты в развитых странах по Индустрии 4.0, нами предлагаются соответствующие меры по стимулированию обрабатывающего сектора по переходу к новой цифровой эре», — добавил Суханов.

По его словам, одним из основных условий для эффективного развития цифровизации в нашей стране является полное покрытие сетью всей территории страны.

«Компания Nokia помогла нам выработать определенные решения по развитию цифровой инфраструктуры с точки зрения передовых систем передачи данных. Здесь важно создать условия для тех сетевых компаний, которые придут на рынок РК и будут разворачивать свои сети на промышленный интернет, и которые будут предлагать конкурентоспособные условия для наших предпринимателей и для нашего бизнеса. Для того, чтобы полноценно развивать Индустрию 4.0, нам нужен широкополосный доступ к интернету с высокими стандартами качества передачи данных мобильным трафиком», — сказал он.

Как отметил Суханов, во многих странах уже приняты специальные целевые индикаторы — не менее 100 мегабит в секунду. Кроме того, представитель КИРИ предложил пересмотреть систему подготовки кадров.

«Предлагается разработать новые программы по подготовке и обновить содержание действующих программ с учетом технологических направлений Индустрии 4.0», — сказал он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Даурен Абаев рассказал об охоте СМИ за известными казахстанцами
От ожогов кипятком скончалась 10-месячная девочка в Костанайской области
Жертвами землетрясения в Мексике стали свыше 240 человек
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
«Нафтогаз» в Гааге подал иск к России на $5 млрд
В Fitch назвали несколько сценариев будущего Бинбанка
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: Главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе» К запуску готовится новая трилогия о киборгах
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Сати Казанова готовится стать мамой Певица намекнула, что планирует обзавестись детьми в ближайшее время.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь