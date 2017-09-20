Сдерживающие развитие казахстанской индустрии факторы назвали эксперты

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В рамках VI международной научно-практической конференции «Промышленная политика Казахстана: повышение конкурентоспособности предприятий путем увеличения производительности труда» он рассказал, что институт проводил специальный анализ казахстанских предприятий для определения их готовности к цифровизации.

«Есть совпадения бизнесменов разных стран с нашими предпринимателями. Иностранные компании тоже отмечают, что отсутствует четкое понимание экономических выгод от цифровизации и отсутствует единая стратегия цифровизации. Кадровый дефицит — тоже один из сдерживающих факторов не только в Казахстане, но и в более развитых странах», — сказал он.

«Поэтому, исходя из международных трендов и тех программ, которые сейчас приняты в развитых странах по Индустрии 4.0, нами предлагаются соответствующие меры по стимулированию обрабатывающего сектора по переходу к новой цифровой эре», — добавил Суханов.

По его словам, одним из основных условий для эффективного развития цифровизации в нашей стране является полное покрытие сетью всей территории страны.

«Компания Nokia помогла нам выработать определенные решения по развитию цифровой инфраструктуры с точки зрения передовых систем передачи данных. Здесь важно создать условия для тех сетевых компаний, которые придут на рынок РК и будут разворачивать свои сети на промышленный интернет, и которые будут предлагать конкурентоспособные условия для наших предпринимателей и для нашего бизнеса. Для того, чтобы полноценно развивать Индустрию 4.0, нам нужен широкополосный доступ к интернету с высокими стандартами качества передачи данных мобильным трафиком», — сказал он.

Как отметил Суханов, во многих странах уже приняты специальные целевые индикаторы — не менее 100 мегабит в секунду. Кроме того, представитель КИРИ предложил пересмотреть систему подготовки кадров.