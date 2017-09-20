В Беларуси расширят сеть платных автомобильных дорог

Государственная программа разработана в соответствии с приоритетом социально-экономического развития государства и направлена на повышение качества жизни населения за счет улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, сообщили в пресс-службе правительства.



Государственная программа включает: подпрограмму «Развитие и содержание республиканских автомобильных дорог в Республике Беларусь» и подпрограмму «Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных дорог в Республике Беларусь».



Потребность в финансировании Государственной программы за счет средств, предусмотренных на республиканское и местное дорожное хозяйство, оценивается в 5 604 856 287,93 рубля в ценах января 2017 г. Объемы финансирования ежегодно будут корректироваться с учетом возможностей республиканского и местных бюджетов, привлечения внутренних и внешних источников финансирования.



Подпрограммой 1 предусматривается направить на возведение и реконструкцию республиканских автомобильных дорог 1 555 523 755 рублей. Планируется реконструировать и возвести по параметрам I категории 274,2 километра республиканских автомобильных дорог, в числе которых участки автомобильных дорог М-6/Е 28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги), М-10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин, Р-23 Минск — Микашевичи, Р-53 Слобода — Новосады, Р-58 Минск — Калачи — Мядель, Р-80 Слобода — Паперня.



Реконструкцию и возведение республиканских автомобильных дорог предусматривается выполнить за счет средств республиканского дорожного фонда, кредитных средств отечественных и иностранных банков, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства. За счет кредитных средств предусмотрено реконструировать 380,3 километра республиканских автомобильных дорог, в числе которых участки автомобильных дорог М-6/Е 28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги), М-7/Е 28 Минск — Ошмяны — граница Литовской Республики (Каменный Лог), Р-16 Тюхиничи — Высокое — граница Республики Польша (Песчатка), Р-23 Минск — Микашевичи, Р-58 Минск — Калачи — Мядель, Р-80 Слобода — Паперня, на основе принципов государственно-частного партнерства планируется реконструировать автомобильную дорогу М-10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин на участке Речица — Калинковичи.



Будeт начатa разработкa предпроектной и проектной документации по участкам республиканских автомобильных дорог М-3 Минск — Витебск, М-8/Е 95 граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута), М-10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин, Р-20 Витебск — Полоцк — граница Латвийской Республики (Григоровщина), Р-45 Полоцк — Глубокое — граница Литовской Республики (Котловка), Р-46 Лепель — Полоцк — граница Российской Федерации (Юховичи), а также гравийным участкам республиканских автомобильных дорог. Реконструкция и возведение данных участков будут начаты в случае наличия финансовых средств.



В 2017 — 2020 годах планируется выполнять работы по устройству искусственного освещения на возводимых и реконструируемых республиканских автомобильных дорогах, а также в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, аварийно-опасных пешеходных переходов и подходов к ним, пересечений дорог, в том числе на транспортных развязках.



В процессе реализации Государственной программы в республике планируется расширить сеть платных автомобильных дорог. Будет введена плата за проезд транспортных средств на всем протяжении дороги М-6/Е 28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги) после ее реконструкции и на участке дороги Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь. К 2021 году протяженность платных дорог составит 1786 километров. За 2017 — 2020 годы в республиканский бюджет от взимания платы за проезд по платным автомобильным дорогам предполагается поступление около 817 млн. рублей, которые будут направлены на содержание, ремонт и развитие республиканских автомобильных дорог, в первую очередь платных дорог.



В соответствии с подпрограммой 2 на местных автомобильных дорогах: будут выполняться работы по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей местных автомобильных дорог согласно требованиям технических нормативных правовых актов и требованиям по обеспечению безопасных условий для движения транспортных средств; планируется отремонтировать и реконструировать не менее 7000 километров местных автомобильных дорог, в том числе выполнить текущий ремонт 6281,3 километра дорог, капитальный ремонт — 687,7 километра дорог, реконструкцию и строительство — 31 километра дорог; планируется выполнить текущий ремонт 1317,2 пог. метра мостов и путепроводов, капитальный ремонт 894,8 пог. метра мостов и путепроводов, предусматривается реконструировать и возвести 597,5 пог. метра мостов и путепроводов.



На 2017 — 2020 годы на местных автомобильных дорогах планируется выполнить текущий ремонт 6281,3 километра дорог и 1317,2 пог. метра мостов и путепроводов, капитальный ремонт 687,7 километра дорог и 894,8 пог. метра мостов и путепроводов. Подпрограммой 2 предусматривается направить на содержание местных автомобильных дорог 414 267 576,65 рубля. При этом не менее 10 процентов средств предусматривается направлять на содержание мостов и путепроводов.



Ответственным заказчиком Государственной программы определено Министерство транспорта и коммуникаций, заказчиком подпрограммы «Развитие и содержание республиканских автомобильных дорог в Республике Беларусь» — Министерство транспорта и коммуникаций, подпрограммы «Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных дорог в Республике Беларусь» — облисполкомы.