Московский суд решил забрать участок земли у главы Россельхознадзора
Щербинский районный суд столицы изъял у руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта земельный участок площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом агентству «Москва» сообщила
Щербинский районный суд столицы изъял у руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта земельный участок площадью 1,7 тысячи квадратных метров. Об этом агентству «Москва» сообщила
Такое решение принято по иску департамента городского имущества, оно может быть обжаловано.
Отмечается, что суд частично удовлетворил требования властей. «Возмещение стоимости изымаемого [для государственных нужд] имущества выплачивается департаментом развития новых территорий Москвы за счет средств бюджета Москвы в течении 15 рабочих дней с даты вступления решения суда в законную силу», — сказала Ехтанигова.
Участок расположен в поселении Марушкинское (входит в состав Москвы).
В исковом заявлении говорилось, что в декабре 2015 года было издано распоряжение, согласно которому эта земля подлежит изъятию в целях реконструкции автодороги Боровское шоссе — Киевское шоссе — деревня Ботаково через деревни Рогозинино и Верховье. Департамент горимущества просил суд установить сумму возмещения стоимости участка в размере порядка 1,5 миллиона рублей.
Указывается, что в адрес ответчика был направлен проект соглашения об изъятии земли с приложением материалов оценки ее рыночной стоимости и расчета убытков, которые понесет владелец.
В такой ситуации орган исполнительной власти вправе обратиться в суд.