В выходные в Перми пройдут осенние ярмарки
Пермяки смогут купить продукты от фермеров.
Пермяки смогут купить продукты от фермеров.
С 22 по 24 сентября в Перми пройдут большие осенние ярмарки в Ленинском и Свердловском районах города.
Как обещают организаторы, пермяки смогут купить натуральные и качественные продукты местных товаропроизводителей: сельскохозяйственную, молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия, а также непродовольственные товары.
В Ленинском районе ярмарки будут принимать гостей 23 и 24 сентября на площади перед
В Свердловском районе ярмарки будут работать 22 и 24 сентября по адресу: Комсомольский проспект, 79 (территория перед зданием Дворца культуры им. Солдатова), сообщается на сайте городской администрации.