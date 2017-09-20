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14:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В выходные в Перми пройдут осенние ярмарки

Пермяки смогут купить продукты от фермеров.

С 22 по 24 сентября в Перми пройдут большие осенние ярмарки в Ленинском и Свердловском районах города.

Как обещают организаторы, пермяки смогут купить натуральные и качественные продукты местных товаропроизводителей: сельскохозяйственную, молочную, мясную продукцию, кондитерские изделия, а также непродовольственные товары.

В Ленинском районе ярмарки будут принимать гостей 23 и 24 сентября на площади перед Театром-Театром и вблизи памятника «Героям фронта и тыла».

В Свердловском районе ярмарки будут работать 22 и 24 сентября по адресу: Комсомольский проспект, 79 (территория перед зданием Дворца культуры им. Солдатова), сообщается на сайте городской администрации.

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