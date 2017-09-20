В микрорайоне Парковый-2 Челябинска появятся две новые автодороги к 25 октября

Об исполнении поручения президента РФ Владимира Путина доложил министр дорожного строительства и транспорта области Дмитрий Микулик на заседании регионального правительства, прошедшем 20 сентября.

Как рассказал Дмитрий Микулик, дороги по улицам Петра Сумина и Петра Столыпина нужно было успеть построить до первого октября 2017 года. Но возникли объективные трудности. Эти автодороги являются единственными, по которым возможен въезд в микрорайон Парковый-2 и выезд из него.

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Обе выходят на Новоградский проспект. «Новое строительство любого объекта улично-дорожной сети города предполагает полное закрытие дорожного движения на данном объекте (за исключением передвижения строительной спецтехники подрядчика)», — уточнил Дмитрий Микулик. Если бы проезд был закрыт сразу на обеих дорогах, то жители не смогли бы доехать до своих домов. В связи с этим администрацией города Челябинска было принято решение о поэтапном строительстве указанных автодорог.

На данный момент уже построена автодорога по улице Петра Сумина. Ее протяженность 497 метров, ширина 9 метров, площадь более 5,5 тысячи квадратных метров (включая съезды). Обустроены пешеходные тротуары и магистральная дождевая канализация, установлены 24 дождеприемных колодца. «Автодорога открыта для движения автотранспорта 13 сентября», — отчитался Дмитрий Микулик.

До 25 октября будет готова автодорога по улице Петра Столыпина. Ее протяженность 785 метров, ширина 16 метров, площадь более 12 тысяч квадратных метров. «Завершаются работы по обустройству магистральной дождевой канализации, параллельно выполняется выемка грунта до отметки укладки конструктива (“дорожной одежды”)», — уточнил министр.