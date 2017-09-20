Выпрямленное шоссе Космонавтов планируют сдать к концу 2018 года
«Выпрямленный» участок Шоссе Космонавтов (от Мулянки до аэропорта «Большое Савино») планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 года.
«Выпрямленный» участок Шоссе Космонавтов (от Мулянки до аэропорта «Большое Савино») планируется ввести в эксплуатацию в конце 2018 года.
Об этом на заседании фракции «Единая Россия» в краевом заксобрании рассказал региональный министр транспорта Николай Уханов. «В настоящий момент разработано техническое задание, до конца года планируем скорректировать
Ранее «исправленную» дорогу рассчитывали сдать к 2019 году. Реконструкция шоссе Космонавтов была приоритетным дорожным объектом губернатора Виктора Басаргина. Однако, уже в первые дни эксплуатации нового участка автолюбители стали жаловаться на неудобные повороты в местах съезда и выхода на другую полосу. По наблюдениям очевидцев, крутые повороты приводят к увеличению аварийности