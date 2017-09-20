Кто приносит Молдове больше всего денег

Источник: Sputnik.md

Что принесло стране самые большие деньги?

Как уточнил глава Минфина, самый большой рост доходов зарегистрирован за счет НДС и акцизов. Для НДС он составил 1,6 миллиарда леев, для акцизов — 909 миллионов. Это в общей сложности означает рост на 18,32%.

Рост подоходного налога составил 20%, что представляет 578 миллионов леев. Рост доходов по другим налогам и сборам — 260 миллионов.

В общей сложности рост доходов госбюджета за восемь месяцев составляет 3,7 миллиарда леев. Из них Таможенная служба принесла 12,8 миллиарда леев (+18%), а Налоговая служба — 9 миллиардов (+24,5%).

«Причины — рост средней зарплаты в экономике. Отмечается более высокий ритм, чем предусматривался ранее — у нас есть даже превышение бюджетных ожиданий. Кроме того, регистрируется ускорение темпов роста внешней торговли — экспорта и импорта. Импорт повлиял на рост поступлений от НДС и акцизов, а экспорт — от налога на прибыль», — пояснил Армашу.

Как уточнил глава Минфина, объем экспорта в первые восемь месяцев равен 35,9 миллиарда леев, то есть больше на 13,4% по сравнению с прошлым годом, а объем импорта — 65,4 миллиарда леев (рост на 14,9%).

Также около 400 миллионов леев государство получило от регистрации транспортных средств.

По словам Армашу, достигнуть таких результатов удалось за счет улучшения администрирования таможенной и налоговой областей.

Расходы удастся покрыть своими силами

К концу лета по части расходов в госбюджете страны также отмечен рост — на 9,4% по сравнению с прошлым годом. По уровню исполнения этой статьи выполнены 57,8% от общего плана. В целом отмечается дефицит госбюджета в 519,3 миллиона леев.

При этом в национальном публичном бюджете положительный баланс равен 332 миллионам леев. Рост поступлений отмечен в бюджете социального страхования (150 миллионов, +18,3%), бюджете фонда обязательного медицинского страхования (190 миллионов, +18,1%), а также в местных бюджетах (510 миллионов леев, +8,9%).

«Главный вывод — по уровню поступлений мы превышаем наши ожидания. Это дает нам степень комфорта в том, что касается степени существующих расходов. С теми поступлениями, которые у нас есть, мы с уверенностью к концу года покроем за счет собственных доходов расходы», — сказал Армашу.

Он уточнил, что работа над поправками в госбюджет пройдет, когда наступит ясность по внешней помощи. Этот вопрос сейчас обсуждается с Евросоюзом. В целом, по словам министр, инвестиционные проекты и гранты запланированы по больше части на вторую половину года.

Курить стали меньше?

Как свидетельствует статистика министерства финансов, в этом году отмечается спад поступлений в госбюджет от акцизов на табачную продукцию.

«Проблема с акцизами на табачную продукцию — старая. Рынок приспосабливается. Мы не видим снижения потребления сигарет», — сказа Армашу.

Министр предположил, что изменилось предпочтение — меньше делать ставку на сигареты с фильтром, а больше внимания обращать на сигареты без фильтра, акциз на которые ниже.

«Мы не видим значительного снижения объемов потребления табака», — уточнил Армашу.

Летом Минфин страны подготовил проект, предусматривающий в соответствии с директивами Европейского Союза рост в Молдове акцизов на табачные изделия и топливо.