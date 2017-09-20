В Советском районе готовят к открытию 60 торговых мест для сельхозтоваропроизводителей

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— Монтажные работы будут закончены на этой неделе. 25 сентября мы планируем открытие сельскохозяйственной ярмарки, — отметил инвестор Артем Гаранин.

Совсем недавно здесь стояли неприглядные внешне объекты нестационарной торговли. Теперь идет строительство торговых мест, отвечающих современным требованиям торговли. Спрос на них в это время года традиционно высок, так как идет заготовка овощей. В прошлом году ярмарка была расположена напротив рыночного комплекса. В этом году было принято решение сделать торговлю более цивилизованной.

«Спрос на оборудованные торговые места растет, люди хотят реализовывать свою продукцию легально, стоя за прилавком, а не торговать с асфальта или из багажника. К нам приезжают предприниматели, местные товаропроизводители, фермеры из области и просят предоставить место для торговли. Теперь нам есть что им предложить», — говорит Артем Гаранин.

На рынке имеются хорошие условия для торговли — проведена вода, работает туалет, контроль за качеством продукции ведет ветеринарная лаборатория. До 31 ноября данная ярмарка будет сельскохозяйственной, а зимой она перейдет в разряд универсальной ярмарки. Торговые места будут переделаны в павильоны — будут утеплены стены, установлены окна и двери. Торговля овощами и фруктами будет продолжена в более комфортных для продавцов и покупателей условиях.

— В настоящее время на действующих сельскохозяйственных ярмарках Волгограда насчитывается 1100 мест, — прокомментировал консультант отдела развития предпринимательства и потребительского рынка комитета экономического развития администрации Волгограда Сергей Лоскутов. — Для товаропроизводителей предусмотрено не менее 10% от общего количества мест. Организаторы ярмарок готовы увеличить число мест для товаропроизводителей до 50%.