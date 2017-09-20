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16:07 (мск), источник: РИАЦ

В Советском районе готовят к открытию 60 торговых мест для сельхозтоваропроизводителей

Популярный рынок на улице Казахской расширяет сельскохозяйственную ярмарку. Сейчас там идет монтаж нестационарных мест торговли, где до конца осени смогут реализовывать свою плодоовощную продукцию фермеры, предприниматели, дачники.

Источник: РИАЦ

— Монтажные работы будут закончены на этой неделе. 25 сентября мы планируем открытие сельскохозяйственной ярмарки, — отметил инвестор Артем Гаранин.

Совсем недавно здесь стояли неприглядные внешне объекты нестационарной торговли. Теперь идет строительство торговых мест, отвечающих современным требованиям торговли. Спрос на них в это время года традиционно высок, так как идет заготовка овощей. В прошлом году ярмарка была расположена напротив рыночного комплекса. В этом году было принято решение сделать торговлю более цивилизованной.

«Спрос на оборудованные торговые места растет, люди хотят реализовывать свою продукцию легально, стоя за прилавком, а не торговать с асфальта или из багажника. К нам приезжают предприниматели, местные товаропроизводители, фермеры из области и просят предоставить место для торговли. Теперь нам есть что им предложить», — говорит Артем Гаранин.

На рынке имеются хорошие условия для торговли — проведена вода, работает туалет, контроль за качеством продукции ведет ветеринарная лаборатория. До 31 ноября данная ярмарка будет сельскохозяйственной, а зимой она перейдет в разряд универсальной ярмарки. Торговые места будут переделаны в павильоны — будут утеплены стены, установлены окна и двери. Торговля овощами и фруктами будет продолжена в более комфортных для продавцов и покупателей условиях.

— В настоящее время на действующих сельскохозяйственных ярмарках Волгограда насчитывается 1100 мест, — прокомментировал консультант отдела развития предпринимательства и потребительского рынка комитета экономического развития администрации Волгограда Сергей Лоскутов. — Для товаропроизводителей предусмотрено не менее 10% от общего количества мест. Организаторы ярмарок готовы увеличить число мест для товаропроизводителей до 50%.

В настоящее время на действующих городских ярмарках свободно 270 мест. Организаторы готовы принять товаропроизводителей, которые хотят реализовать свою плодоовощную продукцию в Волгограде. По словам Сергея Лоскутова, сегодня на утверждении облпромторга находится документ о создании дополнительных мест для сезонной торговли в областном центре. Он подразумевает увеличение торговых мест до пятисот.

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