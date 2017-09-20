Алиханов: «Отмена НДС на авиасообщение с Калининградом снизит цену билетов на 5−6%»

«Мы встретились недавно с министром транспорта. Для нас очень важно, что поправки в налоговый кодекс уже готовы. Они сейчас будут вноситься уже в рамках подготовки бюджета следующей трёхлетки. Министерство финансов на особом контроле это держит. Они будут приняты в части бессрочной отмены НДС для перевозок “в” и “из” Калининграда. Это приведёт, по экспертным оценкам, к снижению стоимости билета на 5−6%. Очень важно сохранение субсидий, которые действовали и до этого на ближайшую трёхлетку, в тех же объемах, в которых они были предусмотрены, и распространение их не только на высокий сезон, но и на весь год. Это тоже очень важно для особых категорий граждан: для молодёжи и пенсионеров», — сказал на встрече с президентом Антон Алиханов.