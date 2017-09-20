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15:55 (мск), источник: Вести - Калининград

Алиханов: «Отмена НДС на авиасообщение с Калининградом снизит цену билетов на 5−6%»

Отмена ставки НДС на пассажирское авиасообщение с Калининградской областью приведёт к снижению стоимость авиабилетов на 5−6%. Об этом, согласно экспертным оценкам, заявил избранный глава региона Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.

Президент России провёл встречу с губернаторами, которые одержали победу на выборах 10 сентября, обсудили итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов. Так, речь зашла об августовском поручении Путина обнулить НДС на полёты в Янтарный край и из него во время совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. Как отметил, глава государства, «это важно».

«Мы встретились недавно с министром транспорта. Для нас очень важно, что поправки в налоговый кодекс уже готовы. Они сейчас будут вноситься уже в рамках подготовки бюджета следующей трёхлетки. Министерство финансов на особом контроле это держит. Они будут приняты в части бессрочной отмены НДС для перевозок “в” и “из” Калининграда. Это приведёт, по экспертным оценкам, к снижению стоимости билета на 5−6%. Очень важно сохранение субсидий, которые действовали и до этого на ближайшую трёхлетку, в тех же объемах, в которых они были предусмотрены, и распространение их не только на высокий сезон, но и на весь год. Это тоже очень важно для особых категорий граждан: для молодёжи и пенсионеров», — сказал на встрече с президентом Антон Алиханов.

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