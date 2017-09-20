Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Эксперт: Эта зима станет самой холодной за 100 лет
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Индии простились с Ганешей
16:08 (мск), источник: Sputnik.by

Кобяков о проблемах ЖКХ: кто будет платить за нагретый воздух?

МИНСК, 20 сен — Sputnik. Модернизация котельных, имеющих повышенный расход энергии и тепла, до сих пор не завершена в Беларуси, заявил в среду на заседании президиума Совмина премьер-министр страны Андрей Кобяков.

Источник: Sputnik.by

К настоящему времени уже более 80% потребителей получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Но при этом у правительства к организации отопления еще остаются вопросы.

«Все знают, какие требования предъявляются к качеству и своевременности выполнения подготовительных работ — это залог надежного и бесперебойного функционирования экономики и обеспечения комфортных условий проживания людей. Сегодня мы имеем чуть лучше результаты, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил премьер.

Так, по словам Кобякова, этом году потребители быстрее получают паспорта готовности к отопительному сезону. На аналогичную дату год назад документы были у меньшего числа предприятий и домов. Выросла и готовность теплоисточников.

«Есть вопросы, которые не решаются годами. Например, который год мы не можем завершить модернизацию котельных, имеющих повышенных расход топлива и электроэнергии», — заявил глава Совмина.

Премьер рассказал о перерасходе тепла в ходе транспортировки в тепловых сетях в некоторых района: например, в Ляховичском районе потери тепла составили во втором квартале этого года 23,1% — в два раза больше нормы. Также есть проблемы в Дрибинском, Кохановском и Свислочском ЖКХ.

«Вопрос: кто за это нагретый окружающий воздух будет платить? Хотелось бы услышать от компетентных должностных лиц, когда мы разберемся с этим расточительством», — задал вопрос Кобяков.

Ожидается, отопительный сезон начнется поэтапно в Беларуси в октябре-ноябре. Сначала отопление включат в социальных объектах, потом — жилых домах и в последнюю очередь — в административных зданиях.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Из чего складывается пенсия трехкратного олимпийского чемпиона
Машина Audi сгорела на МКАД после аварии
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
Глава Каталонии обвинил испанские власти в агрессии
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Власти готовят новый закон по страхованию жилья от ЧС
Чиновникам упростят доступ в квартиры россиян
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь