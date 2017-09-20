Кобяков о проблемах ЖКХ: кто будет платить за нагретый воздух?

Источник: Sputnik.by

К настоящему времени уже более 80% потребителей получили паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Но при этом у правительства к организации отопления еще остаются вопросы.

«Все знают, какие требования предъявляются к качеству и своевременности выполнения подготовительных работ — это залог надежного и бесперебойного функционирования экономики и обеспечения комфортных условий проживания людей. Сегодня мы имеем чуть лучше результаты, чем за аналогичный период прошлого года», — отметил премьер.

Так, по словам Кобякова, этом году потребители быстрее получают паспорта готовности к отопительному сезону. На аналогичную дату год назад документы были у меньшего числа предприятий и домов. Выросла и готовность теплоисточников.

«Есть вопросы, которые не решаются годами. Например, который год мы не можем завершить модернизацию котельных, имеющих повышенных расход топлива и электроэнергии», — заявил глава Совмина.

Премьер рассказал о перерасходе тепла в ходе транспортировки в тепловых сетях в некоторых района: например, в Ляховичском районе потери тепла составили во втором квартале этого года 23,1% — в два раза больше нормы. Также есть проблемы в Дрибинском, Кохановском и Свислочском ЖКХ.

«Вопрос: кто за это нагретый окружающий воздух будет платить? Хотелось бы услышать от компетентных должностных лиц, когда мы разберемся с этим расточительством», — задал вопрос Кобяков.