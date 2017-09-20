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16:31 (мск), источник: РИАЦ

В Краснооктябрьском районе Волгограда продолжается благоустройство дворовых территорий

На финишную прямую вышло благоустройство территории жилого квартала, объединившего восемь многоквартирных домов по улицам Поддубного и генерала Шеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда. Качество выполнения работ, а также соблюдение сроков и объемов проинспектировали представители профильного ведомства и Волгоградской городской думы.

Источник: РИАЦ

В рамках программы благоустройства в жилом квартале развернулись масштабные работы по обновлению территории. По плану здесь уложат 4294 квадратных метра дорожной одежды, которая включает внутриквартальные проезды и пешеходные тротуары. Во дворе поставят 52 скамейки и урны, а зона отдыха получит ограждение в 107 погонных метров. Для детей уже установили одну игровую площадку из современного и безопасного оборудования. В ближайшее время двор получит еще один игровой комплекс.

— Этот двор самый большой в Краснооктябрьском районе. На его территории уже произвели опиловку деревьев, сделали подходы к подъездам и установили детскую площадку. Также здесь будет заменено освещение на светодиодную подсветку. Конечно же, нам хотелось бы, чтобы все пространство двора долго прослужило людям и отвечало всем требованиям по комфортному проживанию, — поделился депутат Волгоградской городской думы Алексей Волоцков.

В настоящее время ведется ремонт внутриквартальных дорог. Стоимость объекта составила 11 миллионов рублей. Все работы согласовывались с жителями двора.

— При разработке проектов жителей интересовало сохранение существующих параметров дороги и оборудование дополнительных парковочных площадок и разъездных карманов, а также конкретное устройство входных групп. Сейчас практически все пожелания выполнены. Ремонт внутриквартальных дорог выходит на финальную стадию. До 1 октября все работы будут завершены. В ходе проверок выявляются недочеты в работе, которые подрядчик переделывает за свой счет, и в конечном итоге мы добиваемся качественного выполнения, — отметил руководитель департамента городского хозяйства Виталий Земцов.

Качеством работ по благоустройству жители остались довольны.

— Двор был в очень плохом состоянии. Когда шли дожди, по дороге невозможно было пройти, а у нас здесь находится детский сад, недалеко школа. Сейчас все — и взрослые, и дети — очень рады обновлению, — поделилась местная жительница Нина Соколова.

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Отметим, что благоустройство внутридворовых территорий проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году программой охвачено 43 двора и две общественные зоны столицы волгоградского региона. На комплексное обновление территорий из федерального бюджета Волгоград получил порядка 440 млн рублей, еще 10 млн выделил бюджет города. Напомним, что федеральная программа родилась из проекта волгоградского реготделения партии «Единая Россия» «Наш двор — наш дом», в рамках которого в прошлом году отремонтировали дороги в 58 дворах и установили детские игровые площадки в 67.

Федеральная программа будет продолжена и в следующем году. Депутаты городской думы надеются, что федеральное финансирование проекта сохранят.

— Волгоград показывает, что он хочет, может и выполняет взятые на себя обязательства. Город в сроки и под пристальным контролем выполняет эту программу. Уверен, что в следующем году будут выделены федеральные средства минимум на уровне этого года, что позволит включить в программу примерно такое же количество дворов, как и в 2017 году. Благодаря выделенным средствам Волгоград, который имеет очень плотную застройку, сможет выглядеть по-современному, — добавил Алексей Волоцков.

В настоящее время работы по благоустройству ведутся в 30 дворах во всех районах Волгограда. Часть работ берут на себя управляющие компании, которые проводят обрезку зеленых насаждений, ремонтируют входные группы и устанавливают светильники над подъездами. Не остаются в стороне и сами жители — волгоградцы активно принимают участие в субботниках и наводят порядок в своих дворах.

Комплексное и поэтапное обновление зеленых зон и общественных территорий ведется в регионе уже третий год в рамках реализации долгосрочной стратегии развития региона. В рамках этой работы за последние два года в шести районах города обновили парковые зоны. На эти цели из регионального бюджета было выделено 20 миллионов рублей на каждый проект благоустройства. В этом году финансовая поддержка федерального центра позволила вывести эту работу на более масштабный уровень.

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