На московскую фирму завели дело за использование бренда БЕЛАЗ

Источник: AP 2017

Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства. «Компания зарегистрировала и использует в качестве фрагмента своего фирменного наименования обозначение “Белаз”, которое является сходным с товарными знаками БЕЛАЗ, BELAZ и принадлежит ОАО “БелАЗ” (Беларусь)», — отмечает УФАС.

Таким образом, ЗАО «БелазСпецСервис» получает необоснованное преимущество перед конкурентами, пользуясь широкой известностью продукции ОАО «БелАЗ». В действиях ЗАО антимонопольный орган усматривает признаки недобросовестной конкуренции, выразившиеся в приобретении и использовании обществом исключительного права на средства индивидуализации юридического лица.

Рассмотрение дела состоится 17 октября 2017 года.