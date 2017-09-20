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16:05 (мск), источник: БЕЛТА

На московскую фирму завели дело за использование бренда БЕЛАЗ

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) возбудило дело в отношении ЗАО «БелазСпецСервис» (Москва) за использование товарного знака БЕЛАЗ. Такая информация размещена на сайте ОАО «БелАЗ», сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2017

Дело возбуждено по признакам нарушения антимонопольного законодательства. «Компания зарегистрировала и использует в качестве фрагмента своего фирменного наименования обозначение “Белаз”, которое является сходным с товарными знаками БЕЛАЗ, BELAZ и принадлежит ОАО “БелАЗ” (Беларусь)», — отмечает УФАС.

Таким образом, ЗАО «БелазСпецСервис» получает необоснованное преимущество перед конкурентами, пользуясь широкой известностью продукции ОАО «БелАЗ». В действиях ЗАО антимонопольный орган усматривает признаки недобросовестной конкуренции, выразившиеся в приобретении и использовании обществом исключительного права на средства индивидуализации юридического лица.

Рассмотрение дела состоится 17 октября 2017 года.

По данным УФАС, ЗАО «БелазСпецСервис» осуществляет поставку запасных частей и оборудования для железнодорожных вагонов, продажу запасных частей для автомобилей (МАЗ, КамАЗ, БелАЗ, иных грузовых автомобилей). До 2015 года компания реализовывала продукцию Белорусского автомобильного завода (в настоящее время ОАО «БелАЗ»).

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