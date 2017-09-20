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15:40 (мск), источник: Sputniknews.kz

Келимбетову пришлось ответить на три неудобных вопроса

АСТАНА, 20 сен — Sputnik. Главе международного финансового центра «Астана» Кайрату Келимбетову пришлось ответить на ряд неудобных вопросов. Однозначно он ответил только на один из них — про деньги Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), инвестированные в обанкротившийся Международный банк Азербайджана.

Источник: Sputniknews.kz

«В течение трех месяцев, летом, шли переговоры по реструктуризации задолженности Международного банка Азербайджана перед ЕНПФ, — сказал Келимбетов. — Эти переговоры завершились заключением соглашения о реструктуризации, в рамках которой основная сумма долга — 250 миллионов долларов — сохранена».

В общем, по словам Келимбетова, подтверждение было сделано на самом высоком уровне и поводов для беспокойства «больше быть не должно». Сумма в 250 миллионов долларов будет возвращена Казахстану в полном объеме, хотя и с более низкой процентной ставкой вознаграждения.

На два других вопроса глава МФЦА ответил уклончиво. В частности, про оффшорную зону на территории финансового центра Астана он ответил так:

«У этого слова в некоторых кругах экспертов есть негативная коннотация, но есть разные типы офшоров. Лондонская сеть была первым мировым офшором. То есть это то направление, где международные площадки в целом взаимодействуют друг с другом. Больше нам нравится понятие «мидшор», — сказал Келембетов и потом зачем-то стал рассказывать про другие инициативы, которые поддерживает Казахстан.

«Мы будем присоединяться ко всем инициативам. Казахстан поддерживает такую инициативу, как ФАТФ по борьбе с отмыванием денег, борьбе с терроризмом. Мы будем придерживаться позиции Сингапура, который говорит, что очень строгий регуляторный режим — это лучше, чем некие офшорные схемы, которые быстро появляются и быстро исчезают», — закончил ответ Келимбетов.

Очень интересно ответил глава МФЦА и на вопрос о зарплате. «Насчет моей зарплаты можно не беспокоиться, она вполне доступная. Размер зарплаты, в зависимости от разных должностей, у нас варьируется до 1 миллиона тенге», — сказал Кайрат Келимбетов.

«Зарплаты не выше, чем в “Байтереке”, не выше, чем в фонде “Самрук-Казына”, а может и того меньше», — добавил он.

Келимбетов подчеркнул, что в текущем году в МФЦА никаких премий и бонусов не будет.

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