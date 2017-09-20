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15:55 (мск), источник: Интерфакс

ЦБ РФ решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидности

Ранее РБК сообщил, что на прошлой неделе ЦБ выделил Бинбанку кредит перед возможной санацией.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Банк России принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации, говорится в сообщении ЦБ.

При этом регулятор не уточнил, когда было принято это решение и выделены ли уже банку эти средства.

Ранее в среду в пресс-службе ЦБ сообщили, что собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС).

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Позднее РБК сообщил, что Бинбанк получил кредит от ЦБ перед возможной санацией. «Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка. Это точно было не так много, как получил «ФК Открытие». Кредит был предоставлен на прошлой неделе, — сказал источник РБК, близкий к Банку России.

В августе сотрудник УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов в рассылке клиентам сообщил о проблемах у банка «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. Однако вскоре «Альфа-Капитал» в отозвал письма с негативной информацией о банках, отметив, что «часть высказываний сотрудника не соответствует нашей позиции и не совсем точно отражает действительность».

Позднее в «Открытие» была введена временная администрация в лице ЦБ и было объявлено о мерах по повышению финансовой устойчивости банка.

Бинбанк по итогам первого полугодия 2017 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Основным собственником московского Бинбанка является Микаил Шишханов, вместе с Михаилом Гуцериевым он владеет 96,5% акций банка.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Алексей Линник
ЦБ работает отвратительно, банки разворовывают, это разворовывание называют дырой и просто заливают эти дыры деньгами... Извините конечно, но у бинбанка...
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