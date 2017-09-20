ЦБ РФ решил предоставить Бинбанку деньги для поддержки ликвидности
Ранее РБК сообщил, что на прошлой неделе ЦБ выделил Бинбанку кредит перед возможной санацией.
Ранее РБК сообщил, что на прошлой неделе ЦБ выделил Бинбанку кредит перед возможной санацией.
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Банк России принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации, говорится в сообщении ЦБ.
При этом регулятор не уточнил, когда было принято это решение и выделены ли уже банку эти средства.
Ранее в среду в
Позднее РБК сообщил, что Бинбанк получил кредит от ЦБ перед возможной санацией. «Средства были предоставлены в небольшом объеме относительно размеров самого банка. Это точно было не так много, как получил «ФК Открытие». Кредит был предоставлен на прошлой неделе, — сказал источник РБК, близкий к Банку России.
В августе сотрудник УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов в рассылке клиентам сообщил о проблемах у банка «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. Однако вскоре «Альфа-Капитал» в отозвал письма с негативной информацией о банках, отметив, что «часть высказываний сотрудника не соответствует нашей позиции и не совсем точно отражает действительность».
Позднее в «Открытие» была введена временная администрация в лице ЦБ и было объявлено о мерах по повышению финансовой устойчивости банка.
Бинбанк по итогам первого полугодия 2017 года занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА». Основным собственником московского Бинбанка является Микаил Шишханов, вместе с Михаилом Гуцериевым он владеет 96,5% акций банка.