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16:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

20 семей погорельцев получили жилищные сертификаты под Волгоградом

Пострадавшие в августе от природных пожаров 20 семей уже получили жилищные сертификаты в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в общей сложности Правительство РФ выделило региону 26 сертификатов, исходя из установленной для региона Минстроем стоимости одного квадратного метра общей площади жилья — 31 100 рублей и социальной нормы. 33 квадратных метра предусмотрено для одиноких погорельцев, 42 метра — на семью из двух человек и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более граждан, но не больше общей площади утраченного жилья.

Добавим, что погорельцы могут выбрать жилье на первичном или вторичном рынках. Профильной комитет администрации Волгоградской области оказывает им полное юридическое сопровождение сделок, консультации по вопросам подбора и оформления документов и помощь в подборе домов.

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