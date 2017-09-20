20 семей погорельцев получили жилищные сертификаты под Волгоградом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, в общей сложности Правительство РФ выделило региону 26 сертификатов, исходя из установленной для региона Минстроем стоимости одного квадратного метра общей площади жилья — 31 100 рублей и социальной нормы. 33 квадратных метра предусмотрено для одиноких погорельцев, 42 метра — на семью из двух человек и по 18 — на каждого члена семьи из трех и более граждан, но не больше общей площади утраченного жилья.