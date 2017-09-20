Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Лавров прокомментировал речь Трампа в ООН
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Эксперт: Эта зима станет самой холодной за 100 лет
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
СМИ: Дмитрий Шепелев публично осудил Андрея Малахова
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Силовики обнаружили источник «телефонных атак» на Россию
Банк нашел в мире скрытый долг на $14 трлн
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Индии простились с Ганешей
16:07 (мск), источник: УралПолит.ру

​Улицу Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге откроют до 7 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Специалисты закончат ремонтные работы на улице Мамина-Сибиряка до 7 октября.

Строительная компания скорректировала сроки закрытия движения в центре Екатеринбурга, на улице Мамина-Сибиряка, сообщается на сайте горадминистрации.

Ремонт сетей на улице проводится в три этапа: от проспекта Ленина до улицы Первомайской, от Первомайской до Шарташской, в районе пересечения с Первомайской и по самой Первомайской (от дома № 28 до Мамина-Сибиряка).

«Закончить работы на всех участках сетевики планируют до 7 октября», — говорится в сообщении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мы все умрем! Ученые предсказали конец света на ближайшие выходные
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
Глава Каталонии обвинил испанские власти в агрессии
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь