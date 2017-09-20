Улицу Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге откроют до 7 октября
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Специалисты закончат ремонтные работы на улице
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября, ИА УралПолит.Ru. Специалисты закончат ремонтные работы на улице
Строительная компания скорректировала сроки закрытия движения в центре Екатеринбурга, на улице
Ремонт сетей на улице проводится в три этапа: от проспекта Ленина до улицы Первомайской, от Первомайской до Шарташской, в районе пересечения с Первомайской и по самой Первомайской (от дома № 28 до Мамина-Сибиряка).
«Закончить работы на всех участках сетевики планируют до 7 октября», — говорится в сообщении.