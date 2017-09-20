Уральские сыры с плесенью осенью появятся в крупных сетях Екатеринбурга

Источник: AP 2017

Также по-прежнему их будут реализовывать в торговых точках «Здорово». Как сообщалось ранее, цех по производству сыров с белой плесенью из козьего и коровьего молока, таких как камамбер, бюш де шевр, валансе, кроттен, открывшийся на базе «УГМК-Агро», станет крупнейшим в России.

Проектный объем переработки молока составит 5,2 тонны, из которого будут получать от 500 до 700 кг сыра (в зависимости от сорта). Цех построен с нуля на территории Верхнепышминского молочного завода (входит в «УГМК-Агро»). На возведение нового производственного помещения потребовалось 1,5 года и 150 млн рублей. Продукция представлена под маркой «Coeur du nord», что переводится как «Сердце севера».

Под этим брендом на основном производстве Верхнепышминского молочного завода уже выпускают мягкий козий сыр без плесени — шевре, а также питьевое козье молоко в бутылках.