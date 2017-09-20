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16:10 (мск), источник: ЕАН

Уральские сыры с плесенью осенью появятся в крупных сетях Екатеринбурга

Сыры с плесенью от «УГМК-Агро» уже в конце сентябре появятся в таких крупных сетях магазинов, как «Ашан», «Кировский», «Лента», «ОКей», «Мегамарт», «Верный» и Мetro. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе компании.

Источник: AP 2017

Также по-прежнему их будут реализовывать в торговых точках «Здорово». Как сообщалось ранее, цех по производству сыров с белой плесенью из козьего и коровьего молока, таких как камамбер, бюш де шевр, валансе, кроттен, открывшийся на базе «УГМК-Агро», станет крупнейшим в России.

Проектный объем переработки молока составит 5,2 тонны, из которого будут получать от 500 до 700 кг сыра (в зависимости от сорта). Цех построен с нуля на территории Верхнепышминского молочного завода (входит в «УГМК-Агро»). На возведение нового производственного помещения потребовалось 1,5 года и 150 млн рублей. Продукция представлена под маркой «Coeur du nord», что переводится как «Сердце севера».

Под этим брендом на основном производстве Верхнепышминского молочного завода уже выпускают мягкий козий сыр без плесени — шевре, а также питьевое козье молоко в бутылках.

Торговая марка появилась на местных прилавках в апреле, когда альпийские козы, специально привезенные под этот проект из Франции, дали первое потомство и начали доиться.

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