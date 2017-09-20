Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия резко усмиряет "русских немцев"
Топ самых странных эпидемий
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
5 самых крутых машин автосалона во Франкфурте
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10Apple показала новые iPhone
16:39 (мск), источник: Вести - Калининград

Алиханов: «Новый закон об ОЭЗ в Калининградской области позволит создать новые рабочие места»

Новый закон об особой экономической зоне и поправок к нему вернут Калининградской области статус одной из самых привлекательных экономических зон. Об этом заявил Антон Алиханов на встрече с Владимиром Путиным, которая прошла в Кремле.

Сейчас законопроект находится в Государственной Думе. По словам Алиханова, уже обсуждался вопрос «относительно его скорейшего прохождения через парламент».

«Когда-то режим особой экономической зоны начинался в Калининградской области. Он был признан успешным и начал тиражироваться повсеместно. Но мы немножко остались в стороне: от механизмов территории опережающего развития и каких-то других вещей. Сейчас вбираем лучшие практики. Отдельные механизмы по примеру Дальнего Востока. Например, электронные визы, пониженные страховые взносы в фонды. Мы их сейчас на себя тоже перенимаем. В законе они предусмотрены», — сказал избранный глава региона.

По мнению Антона Алиханова, подобные механизмы позволят провести «широкую рекламу региона и привлечь дополнительных инвесторов», а следовательно создать новые рабочие места и улучшить благосостояние населения.

«Мы в этих поправках видим инструмент, которым мы на уровне региона должны пользоваться так, чтобы к нам приходили, и были созданы новые рабочие места, новые производства, чтобы люди имели и зарабатывали хорошие деньги. Это самое главное для нас. Не просто статистика, а именно ощущение растущего благосостояния, которое у человека должно формироваться. Мы видим небольшой прирост сейчас реально, но мы видим, что и динамика должна быть высокой. У нас тоже промышленность прибавляет. Поэтому будем делать все, чтобы эту динамику развивать дальше и наращивать темпы», — отметил Антон Алиханов.

Напомним, 20 сентября Владимир Путин принял глав регионов, которые одержали победу на выборах 10 сентября. Участники встречи в Кремле обсудили итоги выборных кампаний и планы будущей работы по развитию российских регионов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
Глава Каталонии обвинил испанские власти в агрессии
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь