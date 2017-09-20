Алиханов: «Новый закон об ОЭЗ в Калининградской области позволит создать новые рабочие места»

«Когда-то режим особой экономической зоны начинался в Калининградской области. Он был признан успешным и начал тиражироваться повсеместно. Но мы немножко остались в стороне: от механизмов территории опережающего развития и каких-то других вещей. Сейчас вбираем лучшие практики. Отдельные механизмы по примеру Дальнего Востока. Например, электронные визы, пониженные страховые взносы в фонды. Мы их сейчас на себя тоже перенимаем. В законе они предусмотрены», — сказал избранный глава региона.

«Мы в этих поправках видим инструмент, которым мы на уровне региона должны пользоваться так, чтобы к нам приходили, и были созданы новые рабочие места, новые производства, чтобы люди имели и зарабатывали хорошие деньги. Это самое главное для нас. Не просто статистика, а именно ощущение растущего благосостояния, которое у человека должно формироваться. Мы видим небольшой прирост сейчас реально, но мы видим, что и динамика должна быть высокой. У нас тоже промышленность прибавляет. Поэтому будем делать все, чтобы эту динамику развивать дальше и наращивать темпы», — отметил Антон Алиханов.