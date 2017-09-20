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17:27 (мск), источник: РИА Новости

Арбитраж признал Межтопэнергобанк банкротом

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом московский Межтопэнергобанк, лишившийся лицензии в июле, и открыл в нем конкурсное производство сроком на один год, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Как сообщил в суде представитель Центробанка, в результате обследования было выявлено, что активы Межтопэнергобанка составляют более 20 миллиардов рублей, а его обязательства — более 30 миллиардов рублей, что свидетельствует о наличии признака несостоятельности кредитной организации.

Кроме того, имелся еще один признак несостоятельности — неспособность удовлетворить требования кредиторов в течение 14 дней с наступления срока исполнения обязательств.

Сумма неисполненных обязательств на момент отзыва лицензии превышала 170 миллионов рублей, отметил представитель ЦБ. Представитель временной администрации поддержал требование Центробанка признать Межтопэнергобанк банкротом.

Отчет Агентства по страхованию вкладов, утвержденного конкурсным управляющим, суд назначил на 20 сентября 2018 года.

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