Арбитраж признал Межтопэнергобанк банкротом

Как сообщил в суде представитель Центробанка, в результате обследования было выявлено, что активы Межтопэнергобанка составляют более 20 миллиардов рублей, а его обязательства — более 30 миллиардов рублей, что свидетельствует о наличии признака несостоятельности кредитной организации.