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16:18 (мск), источник: ТАСС

Решетников: вокруг Перми может появиться северный обход города

Обход может появиться после строительства нового совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через реку Каму.

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Вокруг Перми может появиться северный обход города после строительства нового совмещенного железнодорожного и автомобильного моста через реку Каму. Об этом губернатор Пермского края Максим Решетников сообщил в среду в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с избранными губернаторами регионов.

«Олег Валентинович [Белозеров, президент РЖД] предложил построить новый железнодорожный мост чуть выше [КамГЭС] по течению Камы. Этот мост помимо того, что позволит нам на глубокую перспективу — до 30 лет — обеспечить растущий поток грузов с новых калийных месторождений из Березников и Соликамска, мы сможем сделать его совмещенным с автомобильным мостом, и за счет этого получить перспективу строительства северного обхода Перми. Ну и одновременно решить ту задачу, с которой мы, собственно говоря, и начинали — убрать железнодорожное сообщение на участке от Перми-2 [вокзал] до Мотовилихи [Мотовилихинские заводы]», — сообщил Решетников.

По словам губернатора Прикамья, этот проект «очень хорошо воспринят специалистами». «Сейчас мы начали все расчеты», — добавил Решетников на встрече с президентом.

Ранее Пермский край и РЖД договорились о переносе железной дороги, проходящей по левому берегу Камы вдоль центральной части города Перми, на противоположный берег для освобождения городского пространства. Пермь растянута на 70 км вдоль левого берега Камы, но обустроено лишь 2 км набережной, остальное пространство занято заводами и железной дорогой.

Для благоустройства набережной и в связи с приближающимся 300-летием Перми (будет отмечаться в 2023 году — прим. ТАСС) власти региона предлагают перенести 20-километровую железнодорожную ветку с левого берега Камы на правый, что позволит создать новое городское пространство. Проект переноса железной дороги поддержал президент РФ во время визита в Пермь 8 сентября.

По словам Решетникова, на освободившемся участке набережной планируется предусмотреть общественный транспорт для стыковки транспортно-пересадочных узлов железнодорожного вокзала Пермь-2 и Мотовилихинского района города, расположенных на левом берегу Камы.

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