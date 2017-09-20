«Почта России» останется без госсубсидий
Вопрос финансовой помощи не будет рассматриваться, заявил
Вопрос финансовой помощи не будет рассматриваться, заявил
Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Правительство РФ не рассматривает вопрос субсидирования ФГУП «Почта России», заявил журналистам
«Нет, не рассматривается», — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли госсубсидирование «Почты России».
Но с отдельными регионами они работают — и отдельные регионы где-то их поддерживают, это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идёт. Но из федерального бюджета — нет, не планируется.
Ранее глава «Почты России» Николай Подгузов заявлял, что предприятие заинтересовано в поддержке государства, в том числе финансовой.
Подгузов отмечал, что получение бюджетных средств в следующем году маловероятно. «Учитывая, где сейчас находится бюджетный процесс, то вряд ли», — прокомментировал он возможность включения субсидий в бюджет 2018 года.
По его словам «Почта России» — социально ориентированная компания, «которая представляет государство там, где его никто не представляет». «Я считаю, что нужно иметь возможность и государственной поддержки», — говорил он, пояснив, что речь идёт, прежде всего, о деятельности компании в удаленных регионах, где оказание услуг коммерчески невыгодно.
Последний раз «Почта России» получала средства из федерального бюджета в 2014 году, они выделялись на компенсацию потерь компании по распространению периодических печатных изданий, на оказание услуг связи в пунктах коллективного доступа, а также на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений «Почты» на Крайнем Севере.