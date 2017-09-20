«Почта России» останется без госсубсидий

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Правительство РФ не рассматривает вопрос субсидирования ФГУП «Почта России», заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Нет, не рассматривается», — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли госсубсидирование «Почты России».

Но с отдельными регионами они работают — и отдельные регионы где-то их поддерживают, это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идёт. Но из федерального бюджета — нет, не планируется. Аркадий Дворкович Вице-премьер правительства РФ

Ранее глава «Почты России» Николай Подгузов заявлял, что предприятие заинтересовано в поддержке государства, в том числе финансовой.

В настоящее время стратегия «Почты России» предусматривает развитие компании без госвложений.

Подгузов отмечал, что получение бюджетных средств в следующем году маловероятно. «Учитывая, где сейчас находится бюджетный процесс, то вряд ли», — прокомментировал он возможность включения субсидий в бюджет 2018 года.

По его словам «Почта России» — социально ориентированная компания, «которая представляет государство там, где его никто не представляет». «Я считаю, что нужно иметь возможность и государственной поддержки», — говорил он, пояснив, что речь идёт, прежде всего, о деятельности компании в удаленных регионах, где оказание услуг коммерчески невыгодно.