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17:32 (мск), источник: Интерфакс

«Почта России» останется без госсубсидий

Вопрос финансовой помощи не будет рассматриваться, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU — Правительство РФ не рассматривает вопрос субсидирования ФГУП «Почта России», заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Нет, не рассматривается», — сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли госсубсидирование «Почты России».

Но с отдельными регионами они работают — и отдельные регионы где-то их поддерживают, это тоже формально государственная поддержка, поскольку из регионов идёт. Но из федерального бюджета — нет, не планируется.
Аркадий Дворкович
Вице-премьер правительства РФ

Ранее глава «Почты России» Николай Подгузов заявлял, что предприятие заинтересовано в поддержке государства, в том числе финансовой.

В настоящее время стратегия «Почты России» предусматривает развитие компании без госвложений.
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Подгузов отмечал, что получение бюджетных средств в следующем году маловероятно. «Учитывая, где сейчас находится бюджетный процесс, то вряд ли», — прокомментировал он возможность включения субсидий в бюджет 2018 года.

По его словам «Почта России» — социально ориентированная компания, «которая представляет государство там, где его никто не представляет». «Я считаю, что нужно иметь возможность и государственной поддержки», — говорил он, пояснив, что речь идёт, прежде всего, о деятельности компании в удаленных регионах, где оказание услуг коммерчески невыгодно.

Последний раз «Почта России» получала средства из федерального бюджета в 2014 году, они выделялись на компенсацию потерь компании по распространению периодических печатных изданий, на оказание услуг связи в пунктах коллективного доступа, а также на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений «Почты» на Крайнем Севере.

4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Валерий В
Научитесь вначале работать,а потом требуйте финансирования.
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