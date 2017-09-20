Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Эксперт: Эта зима станет самой холодной за 100 лет
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Индии простились с Ганешей
16:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Введена процедура реализации имущества арендатора клуба «Хромая лошадь», погибшего при пожаре

Арбитражный суд Пермского края признал банкротом и ввел процедуру реализации имущества сроком на 6 месяцев в отношении бывшего арендатора клуба «Хромая лошадь» Александра Титлянова.

Заявление о признании должника банкротом поступило в мае этого года от «Сбербанка России» — кредитное учреждение требует 8,3 млн руб. по ипотечному кредиту, заключенного в начале 2008 года. В материалах суда отмечается, что данная сумма обеспечена залоговым имуществом.

Согласно указанному в карточке дела ИНН, речь идет об индивидуальном предпринимателе Александре Титлянове, до декабря 2009 года арендовавшем у Росимущества нежилые помещения, расположенные в подвале и цоколе жилого дома по ул. Куйбышева в Перми. Здесь располагался клуб «Хромая лошадь». Согласно карточке ИП в базе СПАРК-Интерфакс, статус предпринимателя у господина Титлянова был прекращен 9 декабря 2009 года в связи со смертью.

Пермский предприниматель Александр Титлянов стал широко известен после пожара в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Он являлся формальным арендатором здания, где находился клуб, а также, как позже установило следствие, его фактическим совладельцем. В частности, он получал 25% от прибыли клуба. В ходе пожара 47-летний бизнесмен получил серьезные ожоги и был доставлен в Москву, где скончался 9 декабря 2009 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Это девочки, а у вас они похожи на заключенных»
Селитру придержали на границе
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
По запросу Поклонской задержан лидер «Христианского государства»
Глава Каталонии обвинил испанские власти в агрессии
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
15 лет без Бодрова: памятник по-братски
Пятая часть россиян осталась недовольна летним отпуском
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Названы популярные у покупателей жилья станции метро
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь