Введена процедура реализации имущества арендатора клуба «Хромая лошадь», погибшего при пожаре

Заявление о признании должника банкротом поступило в мае этого года от «Сбербанка России» — кредитное учреждение требует 8,3 млн руб. по ипотечному кредиту, заключенного в начале 2008 года. В материалах суда отмечается, что данная сумма обеспечена залоговым имуществом.



Согласно указанному в карточке дела ИНН, речь идет об индивидуальном предпринимателе Александре Титлянове, до декабря 2009 года арендовавшем у Росимущества нежилые помещения, расположенные в подвале и цоколе жилого дома по ул. Куйбышева в Перми. Здесь располагался клуб «Хромая лошадь». Согласно карточке ИП в базе СПАРК-Интерфакс, статус предпринимателя у господина Титлянова был прекращен 9 декабря 2009 года в связи со смертью.



Пермский предприниматель Александр Титлянов стал широко известен после пожара в клубе «Хромая лошадь» в 2009 году. Он являлся формальным арендатором здания, где находился клуб, а также, как позже установило следствие, его фактическим совладельцем. В частности, он получал 25% от прибыли клуба. В ходе пожара 47-летний бизнесмен получил серьезные ожоги и был доставлен в Москву, где скончался 9 декабря 2009 года.