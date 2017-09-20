Подверженный авариям участок водовода на Медовой будет перенесен
Ночью в среду участок водовода в районе улицы Медовой снова был поврежден. Во избежание дальнейших аварий было решено его заменить и перенести, сообщили в мэрии Сочи.
Ночью в среду участок водовода в районе улицы Медовой снова был поврежден. Во избежание дальнейших аварий было решено его заменить и перенести, сообщили в мэрии Сочи.
«Мы перенесем порядка 200 метров трубопровода с оползневого участка, пропустим его через коренные устойчивые грунты. Выполнять работы будет подрядчик, финансовую сторону берет на себя застройщик», — рассказал директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский.
В дальнейшем застройщику предстоит возвести специальные конструкции и оборудовать свайное поле, по которому водовод будет проходить на постоянной основе, информирует