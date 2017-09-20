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17:08 (мск), источник: Вести Сочи

Подверженный авариям участок водовода на Медовой будет перенесен

Ночью в среду участок водовода в районе улицы Медовой снова был поврежден. Во избежание дальнейших аварий было решено его заменить и перенести, сообщили в мэрии Сочи.

«Мы перенесем порядка 200 метров трубопровода с оползневого участка, пропустим его через коренные устойчивые грунты. Выполнять работы будет подрядчик, финансовую сторону берет на себя застройщик», — рассказал директор МУП «Водоканал» Сергей Винарский.

В дальнейшем застройщику предстоит возвести специальные конструкции и оборудовать свайное поле, по которому водовод будет проходить на постоянной основе, информирует пресс-служба администрации Сочи.

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