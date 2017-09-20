Генплан Калининграда признан лучшим в России

«Это, безусловно, ключевое мероприятие, в рамках которого происходит открытый диалог между органами государственной власти, институтами развития, ведущими строительными и производственными компаниями и экспертами строительного рынка. Здесь определяются ключевые тренды развития отрасли. Большая благодарность калининградцам за поддержку и активное участие в обсуждении и конструктивные предложения, которые были внесены в проект. Спасибо разработчикам, коллективу комитета архитектуры и строительства Калининграда и всем причастным к созданию документа. Предстоит насыщенная деловая программа», — отметил после победы заместитель главы Калининграда, председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.