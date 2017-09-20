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16:44 (мск), источник: Вести - Калининград

Генплан Калининграда признан лучшим в России

Генеральный план городского округа «город Калининград» признан лучшим в России. Заслуженную победу он одержал на третьем ежегодном градостроительном конкурсе Минстроя России в номинации «Лучший генеральный план города».

Источник: Вести - Калининград

Церемония награждения состоялась 20 сентября в рамках VI Российского инвестиционно-строительного форума в Москве.

Основной целью конкурса является определение лучших практик реализации проектов в сфере градостроительства. Главным подарком для победителей стало включение разработанных проектов в список лучших градостроительных практик страны.

«Это, безусловно, ключевое мероприятие, в рамках которого происходит открытый диалог между органами государственной власти, институтами развития, ведущими строительными и производственными компаниями и экспертами строительного рынка. Здесь определяются ключевые тренды развития отрасли. Большая благодарность калининградцам за поддержку и активное участие в обсуждении и конструктивные предложения, которые были внесены в проект. Спасибо разработчикам, коллективу комитета архитектуры и строительства Калининграда и всем причастным к созданию документа. Предстоит насыщенная деловая программа», — отметил после победы заместитель главы Калининграда, председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин.

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