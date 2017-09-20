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16:46 (мск), источник: Podrobno.uz

Предпринимателям и фермерам разрешили получать в банках наличные доллары со своих счетов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Индивидуальным предпринимателям и фермерским хозяйствам Узбекистана разрешили снимать со своих банковских счетов наличную иностранную валюту.

ЦБ: $ 58.1290   +0.03 € 69.7664   +0.09 ММВБ: $ 57.8150   -0.31 € 69.3600   -0.36
Источник: Podrobno.uz

Информацию об этом сегодня сообщил Центральный банк Узбекистана. Это решение принято на основании постановления правления регулятора, которое внесло изменения и дополнения в Порядок ведения коммерческими банками счетов в иностранной валюте.

Ранее первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов заявлял, что Узбекистан планирует открыть продажу наличных долларов населению через несколько месяцев. По его словам, этот вопрос однозначно стоит на повестке дня и регулятор идет к этому поэтапно.

«Точной даты пока нет, но мы к этому придем. Я думаю речь идет о нескольких месяцах, более точная дата будет зависеть от ситуации. Когда мы просчитывали все свои шаги, то действовали по принципу семь раз отмерь, а потом отрежь. Это все может повлиять на экономику, и мы исходим не из того, нужна ли эта операция отдельному лицу, а в целом как это будет влиять на экономику», — отмечал представитель ЦБ.

В Узбекистане с 5 сентября физические лица-резиденты получили право продавать валюту в обменных пунктах. Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах коммерческих банков с зачислением её на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Юридические лица могут приобретать валюту в банках без ограничений для оплаты по текущим международным операциям: импорт товаров, работ и услуг, репатриация прибыли, погашение кредитов, выплата командировочных расходов и другие переводы неторгового характера.

За первую неделю после открытия конвертации население сдало в банки свыше 200 миллионов долларов, а юридические лица — около 100 миллионов долларов.

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