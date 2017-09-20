Свыше 220 млн. рублей выделено в 2017 году на благоустройство Дзержинска Нижегородской области

Как информирует пресс-служба администрации Дзержинска, 20 сентября глава администрации города Виктор Нестеров проинспектировал ход ремонтных работ на нескольких объектах — пл. Дзержинского, ул. Урицкого, пр. Чкалова и дворовой территории на ул. Ситнова.

«В этом году на благоустройство города выделено свыше 220 млн. рублей из муниципального, областного и федерального бюджетов», — заявил Виктор Нестеров.

Он также отметил, что из областного бюджета было выделено 44 млн рублей на ремонт дорог, в том числе на ул. Урицкого, ул. Индустриальной, ул. Лермонтова, ул. Ленинградской. На большей части этих дорог работы уже завершены.

Участники объезда также ознакомились с ходом работ на центральной площади города — пл. Дзержинского. Здесь ведется замена брусчатки и бордюрного камня, демонтаж трамвайных путей, а также устройство газонов в сквере.

«В ближайшее время начнутся работы перед центральным входом в бассейн — там будет заменен бордюр, уложена брусчатка. На центральной площади в тех местах, где сейчас убирают рельсы, будут разбиты клумбы, установлены островки безопасности и столбы, на которых в будущем планируется смонтировать навесные клумбы», — добавил Виктор Нестеров. Глава администрации также подчеркнул, что в первоочередном порядке выполняются те работы, которые зависят от климатических условий — асфальтировка дорог, замена бордюров.

Еще одним пунктом объезда стала дворовая территория на ул. Ситнова, д. 2, 4, 6 — пр. Ленина, д. 4, 4-а. Это один из первых дворов, где начались работы по комплексному благоустройству территории.

«На сегодняшний день в трех дворах работы уже стартовали. В этом году во дворах будет вестись не только асфальтировка и замена бордюров, но также запланировано устройство детских площадок, стоянок под автомобили, спортивных зон и зон отдыха. Сроки ограничены. Жители ремонтируемых дворов являются лучшими контролерами качества работ. Я призываю управляющие компании и жителей города активно включиться в работу и сигнализировать о тех недостатках, которые они заметят. Только совместно мы достигнем того качества, которое мы хотим увидеть», — отметил глава администрации Дзержинска.

Во время объезда Виктор Нестеров обратил внимание подрядчиков на некоторые недочеты, которые до момента приемки работ должны быть устранены. Также он подчеркнул, что до 31 октября все основные работы, которые зависят от климатических условий, будут завершены.