Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Гегемон раздавлен: Россия и Китай «ударили молотком» в ООН - СМИ
Удивительные факты о сексе из мира животных
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
Озеро разговаривает с рыбаком: видео набирает популярность
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Рунет смеется над уходом делегации РФ с выступления главы Литвы
Эксперт: Эта зима станет самой холодной за 100 лет
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Калашникова полностью разделась на пляже среди людей – СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
Россия и Китай "должны возненавидеть" новый танк США – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
16Последствия урагана «Ирма»
17:42 (мск), источник: НТА-Приволжье

Свыше 220 млн. рублей выделено в 2017 году на благоустройство Дзержинска Нижегородской области

Нижний Новгород. 20 сентября. НТА-Приволжье — Свыше 220 млн. рублей выделено в 2017 году на благоустройство Дзержинска Нижегородской области.

Как информирует пресс-служба администрации Дзержинска, 20 сентября глава администрации города Виктор Нестеров проинспектировал ход ремонтных работ на нескольких объектах — пл. Дзержинского, ул. Урицкого, пр. Чкалова и дворовой территории на ул. Ситнова.

«В этом году на благоустройство города выделено свыше 220 млн. рублей из муниципального, областного и федерального бюджетов», — заявил Виктор Нестеров.

Он также отметил, что из областного бюджета было выделено 44 млн рублей на ремонт дорог, в том числе на ул. Урицкого, ул. Индустриальной, ул. Лермонтова, ул. Ленинградской. На большей части этих дорог работы уже завершены.

Участники объезда также ознакомились с ходом работ на центральной площади города — пл. Дзержинского. Здесь ведется замена брусчатки и бордюрного камня, демонтаж трамвайных путей, а также устройство газонов в сквере.

«В ближайшее время начнутся работы перед центральным входом в бассейн — там будет заменен бордюр, уложена брусчатка. На центральной площади в тех местах, где сейчас убирают рельсы, будут разбиты клумбы, установлены островки безопасности и столбы, на которых в будущем планируется смонтировать навесные клумбы», — добавил Виктор Нестеров. Глава администрации также подчеркнул, что в первоочередном порядке выполняются те работы, которые зависят от климатических условий — асфальтировка дорог, замена бордюров.

Еще одним пунктом объезда стала дворовая территория на ул. Ситнова, д. 2, 4, 6 — пр. Ленина, д. 4, 4-а. Это один из первых дворов, где начались работы по комплексному благоустройству территории.

«На сегодняшний день в трех дворах работы уже стартовали. В этом году во дворах будет вестись не только асфальтировка и замена бордюров, но также запланировано устройство детских площадок, стоянок под автомобили, спортивных зон и зон отдыха. Сроки ограничены. Жители ремонтируемых дворов являются лучшими контролерами качества работ. Я призываю управляющие компании и жителей города активно включиться в работу и сигнализировать о тех недостатках, которые они заметят. Только совместно мы достигнем того качества, которое мы хотим увидеть», — отметил глава администрации Дзержинска.

Во время объезда Виктор Нестеров обратил внимание подрядчиков на некоторые недочеты, которые до момента приемки работ должны быть устранены. Также он подчеркнул, что до 31 октября все основные работы, которые зависят от климатических условий, будут завершены.

В конце объезда он добавил, что в эту пятницу начнется укрепление двух лестниц и подпорных стен на пр. Циолковского.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
ЦБ объявил о выделении финансовой помощи Бинбанку
Путин увидел «необходимые возможности» для повышения МРОТ
«Почта России» останется без госсубсидий
Британских паралимпийцев уличили в укорачивании конечностей
МЧС России оценило ущерб от ложных звонков о минировании
Синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме
Ураган «Мария» обрушился на Пуэрто-Рико
Спорт
Гроза авторитетов: главные сенсации Кубка России по футболу Стартуют матчи 1/16 финала Кубка России, стадии, с которой выступление в турнире начали клубы РФПЛ. Для команд низших дивизионов это шанс выбить фаворита и заявить о себе
Авто
Водитель, бесплатно подвозивший соседей, заплатит 50 000 рублей 47-летний Вадим Остапов возил соседей из деревни Трубецкое Азовского района до Омска, заезжая по дороге в село Александровка и деревню Руслановка
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь