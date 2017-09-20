На благоустройство дворов и скверов в Крыму выделят 3 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

В рамках реализации программы до 2022 года планируется благоустроить 176 дворовых и 106 общественных территорий.

Источниками финансирования программы станут федеральный и республиканский бюджеты, а ее участниками — органы местного самоуправления муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты численностью населения более одной тысячи человек.

Программа предусматривает участие собственников многоквартирных домов, а также студентов старших курсов и выпускников вузов в части разработки дизайн-проектов дворовых и общественных территорий.