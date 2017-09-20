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17:13 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэрия Воронежа отложила снос мини-рынка на Димитрова

Окончательное решение о демонтаже примут 27 сентября. Мэрия Воронежа приостановила снос мини-рынка на улице Димитрова как минимум до 27 сентября, сообщила корреспонденту «Вести-Воронеж» замруководителя управления административно-технического контроля мэрии Екатерина Васильева.

У бизнесменов осталась неделя на то, чтобы определиться с дальнейшими планами и предложить варианты решения проблемы представителям власти.

По словам Васильевой, предприниматели не могут договориться даже между собой — одни просят месяц, чтобы перевезти товар, вторые — полгода, чтобы найти новое место, третьи и вовсе не планируют никуда переезжать.

— Утром мы договорились с торговцами, что отложим решение вопроса до заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Изначально оно было запланировано на 21 сентября, однако несколькими часами позже его перенесли на 27 сентября. В этот день и будет принято окончательное решение о судьбе рынка, — пояснила Екатерина Васильева.

При этом чиновница подчеркнула, что предпринимателей за месяц предупредили о дате и времени демонтажа, ни для кого снос сюрпризом не стал. Более того, накануне днём они даже вышли с пикетом к зданию мэрии, а вечером приехали к рынку — чтобы не дать технике подобраться к павильонам.

В 4:00 предприниматели выстроились в «живую изгородь» и не позволили машинам даже на 5 м приблизиться к торговым точкам. Результатом пятичасовой борьбы между правоохранителями и продавцами и стал перенос демонтажа до решения совета.

Мэрия Воронежа ещё в октябре 2015 года попыталась снести рынок на улице Димитрова, признав его незаконным. Однако тогда предприниматели оказали сопротивление и закрыли доступ техники к торговым точкам.

Владельцы павильонов подали иск в Железнодорожный суд, пытаясь оспорить действия администрации. До завершения разбирательств мэрии запретили сносить рынок. В январе 2016 года предприниматели суд проиграли, но подали апелляцию. Однако в феврале 2017 года и она была отклонена. А через месяц мэрия сообщила о планах по благоустройству мини-рынка — на его месте должны появиться газон, тротуарная плитка и асфальт.

Екатерина Трещикова.

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