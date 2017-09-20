В Самарской области собрано уже более 2,7 млн тонн зерна
В Самарской области завершаются работы по уборке урожая зерновых культур. По данным областного минсельхоза на 20 сентября, озимый клин убран полностью, сейчас заканчивается уборка яровых.
В Самарской области завершаются работы по уборке урожая зерновых культур. По данным областного минсельхоза на 20 сентября, озимый клин убран полностью, сейчас заканчивается уборка яровых.
Как рассказал руководитель управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Владимир Большаков, общая площадь посевов зерновых культур, которые пока остаются в поле, не превышает 7%.
«Сейчас уже можно сказать, что уборочная компания в регионе практически завершена, больше половины муниципальных районов уборку зерновых закончили полностью. К уборке осталось порядка 7% площадей, не считая кукурузы на зерно, убирать которую хозяйства области начнут в ближайшие дни. Уборка ведется высокими темпами, прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный», — отметил он.
По информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия на 20 сентября, работы по уборке зерновых уже финишировали в 16 из 27 районов области.
В этом году самарская земля дала рекордный урожай: собрано уже свыше 2,7 млн т зерна при средней урожайности 30 центнеров с гектара. Для сравнения: в прошлом году на эту дату было собрано 2 млн т зерна при средней урожайности 21,4 центнера с гектара.
Лидерами по объему намолоченного зерна на 20 сентября стали Ставропольский район (собрано 201,6 тыс. т зерна), Хворостянский (180,3 тыс. т) и
Самая высокая средняя урожайность — 36,6 ц/га — зафиксирована в Ставропольском районе. Также в тройку лидеров по средней урожайности вошли Кошкинский (35,5 ц/га) и Сергиевский район (34,4 35,5 ц/га).