В Самарской области собрано уже более 2,7 млн тонн зерна

Как рассказал руководитель управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства и продовольствия региона Владимир Большаков, общая площадь посевов зерновых культур, которые пока остаются в поле, не превышает 7%.

«Сейчас уже можно сказать, что уборочная компания в регионе практически завершена, больше половины муниципальных районов уборку зерновых закончили полностью. К уборке осталось порядка 7% площадей, не считая кукурузы на зерно, убирать которую хозяйства области начнут в ближайшие дни. Уборка ведется высокими темпами, прогноз погоды на ближайшие дни благоприятный», — отметил он.

По информации регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия на 20 сентября, работы по уборке зерновых уже финишировали в 16 из 27 районов области.

В этом году самарская земля дала рекордный урожай: собрано уже свыше 2,7 млн т зерна при средней урожайности 30 центнеров с гектара. Для сравнения: в прошлом году на эту дату было собрано 2 млн т зерна при средней урожайности 21,4 центнера с гектара.

Лидерами по объему намолоченного зерна на 20 сентября стали Ставропольский район (собрано 201,6 тыс. т зерна), Хворостянский (180,3 тыс. т) и Кинель-Черкасский район (166,9 тыс. тонн).