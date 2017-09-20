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17:35 (мск), источник: РИА Крым

На Ялтинский экономический форум ждут бизнесменов из 60 стран

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости (Крым). На IV Ялтинском международном экономическом форуме будет представлено около 60 стран и примут участие более 3 тысяч участников.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в комментарии радио «Спутник в Крыму» сообщил сопредседатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель правления фонда «ЯМЭФ» Андрей Назаров.

«По нашим предварительным оценкам, будет около 60 стран мира представлено. Сейчас мы определяемся с почетными делегациями форума», — отметил он. Назаров уточнил, что письма с просьбой о придании их делегациям статуса почетных в оркомитет форума направили представители Германии и Австрии.

«Такие же предложения есть от Кипра, Греции. Но у нас есть своеобразный отбор. Почетными делегациями могут стать по трем критериями: массовость (обычно мы даем квоту в 50 мест), статус (кто будет возглавлять делегацию или сколько в ней статусных людей находится — крупнейших бизнесменов и политиков), вовлеченность в мероприятие (участие в секциях, пленарном заседании и так далее)»
Назаров

Глава правления фонда ЯМЭФ подчеркнул, что на IV Ялтинский международный экономический форум ожидают одну почетную делегацию из России. «Та делегация, которая будет возглавляться губернатором (данного региона — ред.), будет массовой и вовлеченной в мероприятия форума, — ей будет присвоен статус почетной… По предварительным оценкам, возможно, это будет делегация из Москвы, потому что планируемые Дни Крыма в Москве дадут максимальную рекламу Ялтинскому форуму. Но пока это не утверждено. Возможно, будут какие-то изменения», — рассказал он.

Также Назаров сообщил, что в рамках форума запланировано около 50 деловых мероприятий. «Пленарное заседание называется “Будущее мира, будущее России”. Тематика секций, деловых завтраков и других мероприятий — разнообразная. Но на заседании программного комитета было определено, что это точно будут секции, связанные с финансовой деятельностью, которая для России и всего мира всегда актуальна, а для Крыма тем более. Также были предложения провести большую секцию, посвященную строительству, виноделию… защите бизнеса», — пояснил он.

Назаров выразил уверенность, что программа форума с точки зрения направлений и тем будет насыщенной. «Мы добавляем выставочные площади для того, чтобы у нас была представлена продукция и крымская, и других партнеров форума. А также максимально добавляем спортивные и культурные мероприятия… чтобы все чувствовали, что (в Крыму — ред.) проходит крупнейшее международное мероприятие, в которое вовлекаются не только участники форума, но и жители Крыма», — заключил председатель правления фонда ЯМЭФ.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. В 2017 году мероприятие проходило 20—22 апреля. В нем приняли участие более 2 тыс человек из 46 стран. Общая сумма инвестиционных соглашений и меморандумов, подписанных на форуме, составила 112 млрд рублей. В 2018 году Ялтинский международный экономический форум состоится 19—21 апреля.

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