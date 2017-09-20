От Берлина до Ташкента: что связывает Германию и Узбекистан
В Ташкенте с 18 по 23 сентября 2017 года проходит
В Ташкенте с 18 по 23 сентября 2017 года проходит
В столицу республики приехали представители немецких компаний по производству натуральных и гидротехнических камней, датчиков, автомобильных запчастей, нефтяного оборудования, по строительству зданий, гидравлики, пластмассового и упаковочного оборудования.
Представители Узбекистана рассказывают об инвестиционных возможностях и
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