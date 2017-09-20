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17:45 (мск), источник: Sputnik

От Берлина до Ташкента: что связывает Германию и Узбекистан

В Ташкенте с 18 по 23 сентября 2017 года проходит узбекско-германский бизнес-форум.

Источник: Sputnik

В столицу республики приехали представители немецких компаний по производству натуральных и гидротехнических камней, датчиков, автомобильных запчастей, нефтяного оборудования, по строительству зданий, гидравлики, пластмассового и упаковочного оборудования.

Представители Узбекистана рассказывают об инвестиционных возможностях и экспортно-импортном финансировании в стране.

Подробнее об узбекско-германских отношениях — в нашей инфографике.

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