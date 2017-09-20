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17:40 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 18 рублей

Комитет по социальным вопросам Законодательного собрания Нижегородской области одобрил прожиточный минимум для пенсионеров на 2018 год в размере 8100 рублей.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на заседании комитета, 20 сентября 2017 года. Законопроект о величине прожиточного минимума для этой категории граждан членам комитета представил министр соцполитики региона Андрей Гнеушев.

Он напомнил, что установление этого показателя необходимо для определения доплат к пенсиям. Согласно документу, на следующий год прожиточный минимум для пенсионеров определен в размере 8100 рублей.

«Эта величина определена с учетом фактической величины прожиточного минимума за I полугодие 2017 года в размере 7581 рубль», — пояснил Гнеушев. Как сообщалось ранее со ссылкой на главу Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума.

Напомним, прожиточный минимум для пенсионеров на 2017 год был установлен в размере 8082 рубля.

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