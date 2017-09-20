Профильный комитет ЗС НО одобрил увеличение прожиточного минимума для пенсионеров на 2018 год на 18 рублей

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на заседании комитета, 20 сентября 2017 года. Законопроект о величине прожиточного минимума для этой категории граждан членам комитета представил министр соцполитики региона Андрей Гнеушев.

Он напомнил, что установление этого показателя необходимо для определения доплат к пенсиям. Согласно документу, на следующий год прожиточный минимум для пенсионеров определен в размере 8100 рублей.

«Эта величина определена с учетом фактической величины прожиточного минимума за I полугодие 2017 года в размере 7581 рубль», — пояснил Гнеушев. Как сообщалось ранее со ссылкой на главу Пенсионного фонда РФ Антона Дроздова, почти 100 млрд рублей в 2017 году получат регионы РФ для подъема размера пенсий до прожиточного минимума.