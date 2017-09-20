Программу «Моя улица» в Москве впервые продлили до зимы. Власти хотят успеть отремонтировать Таганку к 80-летию Высоцкого

Источник: Агентство «Москва»

По словам Елисеева, до зимы планируется выполнить максимум работ по благоустройству улиц Верхняя и Нижняя Радищевская, Солянка, Яузская, Николоямская, Костомаровского проезда и улицы Высоцкого.

Ранее планировалось благоустроить эти улицы в 2018 году, однако администрация города попросила строителей выполнить основной объем работ до января, когда будет отмечаться 80-летие Владимира Высоцкого. В ходе благоустройства будет приведена в порядок территория вокруг театра на Таганке, а около музея Высоцкого появится парк.

С учетом новых работ затраты на «Мою улицу» в 2017 году вырастут до 54,3 миллиарда рублей.

Тендер на 1,35 миллиарда рублей по благоустройству улиц Николоямская, Нижняя Радищевская, Верхняя Радищевская, Яузская и улицы Высоцкого выиграла компания «Инжиниринг групп», зарегистрированная в Оренбурге. Благоустройством улицы Солянка и Солянского проезда займется компания «Ремтехник», выигравшая тендер на 405,3 миллиона рублей.

Владельцем «Ремтехника» является Михаил Трунин, ранее возглавлявший крупных подрядчиков «Моей улицы» — «Базис групп» и «Чистый город», основанные бывшим замначальника управления оперативно-разыскной информации МВД России Сергеем Пруссовым.

Кроме того, осенью пройдут работы и на улице Большая Полянка — их за 645,3 миллиона рублей выполнит компания «Стройстандарт», аффилированная с холдингом «Ташир» миллиардера Самвела Карапетяна.

Согласно проектам, после благоустройства изменится транспортная схема — на улице Верхняя Радищевская вместо четырех полос останется по одной в каждую сторону, а в сторону центра появится выделенная полоса для общественного транспорта, который в документации называется «метробус».

На Николоямской улице для автомобилистов оставят по одной полосе в каждую сторону, а также появится выделенная полоса для автобусов в сторону шоссе Энтузиастов. На улице Солянка и Солянском проезде появятся две выделенные полосы для общественного транспорта и одна полоса в сторону Китай-города для автомобилей. На улице Большая Полянка схема движения не изменится.