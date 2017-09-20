В 2018 году минимальная зарплата в Петербурге вырастет до 17 тысяч рублей
Документ подписал Георгий Полтавченко.
Документ подписал Георгий Полтавченко.
Минимальный размер заработной платы в Петербурге в 2018 году вырастет на 1 тысячу и составит 17 тысяч рублей. Соответствующее соглашение было накануне подписано губернатором города Георгием Полтавченко, профсоюзной организацией и руководством регионального Союза промышленников.
Все социальные обязательства город выполнит, а соглашение традиционно является фактором стабильности. Оно предусматривает увеличение минимального размера заработной платы до 17 тысяч рублей, что в два раза выше федерального уровня.
В 2017 году минимальный размер зарплаты петербуржцев достиг 16 тысяч рублей.
Также Полтавченко заявил, что тарифы на городской общественный транспорт в следующем году останутся неизменными и не вырастут.