В 2018 году минимальная зарплата в Петербурге вырастет до 17 тысяч рублей

Минимальный размер заработной платы в Петербурге в 2018 году вырастет на 1 тысячу и составит 17 тысяч рублей. Соответствующее соглашение было накануне подписано губернатором города Георгием Полтавченко, профсоюзной организацией и руководством регионального Союза промышленников.

Все социальные обязательства город выполнит, а соглашение традиционно является фактором стабильности. Оно предусматривает увеличение минимального размера заработной платы до 17 тысяч рублей, что в два раза выше федерального уровня. Георгий Полтавченко Губернатор Санкт-Петербурга

В 2017 году минимальный размер зарплаты петербуржцев достиг 16 тысяч рублей.