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18:07 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В 2018 году минимальная зарплата в Петербурге вырастет до 17 тысяч рублей

Документ подписал Георгий Полтавченко.

Минимальный размер заработной платы в Петербурге в 2018 году вырастет на 1 тысячу и составит 17 тысяч рублей. Соответствующее соглашение было накануне подписано губернатором города Георгием Полтавченко, профсоюзной организацией и руководством регионального Союза промышленников.

Все социальные обязательства город выполнит, а соглашение традиционно является фактором стабильности. Оно предусматривает увеличение минимального размера заработной платы до 17 тысяч рублей, что в два раза выше федерального уровня.
Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

В 2017 году минимальный размер зарплаты петербуржцев достиг 16 тысяч рублей.

Также Полтавченко заявил, что тарифы на городской общественный транспорт в следующем году останутся неизменными и не вырастут.

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