В Беларуси планируется разрешить использовать соцсети для продажи товаров

20 сентября, Минск /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выступает за то, чтобы разрешить как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям использовать возможности социальных сетей для продажи товаров при условии, что будут соблюдаться требования законодательства о торговле и защите прав потребителей. Об этом сообщила сегодня начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская на второй конференции производителей и продавцов Trade Dialog, которая проходит 20—21 сентября в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.