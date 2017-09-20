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18:27 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси планируется разрешить использовать соцсети для продажи товаров

20 сентября, Минск /Юлия Дыленок — БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли выступает за то, чтобы разрешить как юридическим лицам, так и индивидуальным предпринимателям использовать возможности социальных сетей для продажи товаров при условии, что будут соблюдаться требования законодательства о торговле и защите прав потребителей. Об этом сообщила сегодня начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская на второй конференции производителей и продавцов Trade Dialog, которая проходит 20—21 сентября в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Поступают предложения бизнеса в части упрощения и упразднения излишнего регулирования интернет-торговли. С учетом необходимости создания условий для развития отечественной e-commerce нужно уходить от жесткого регулирования. Например, необходимо создать условия для более активного развития так называемых маркетплейсов (онлайн-маркетов). Это своего рода торговые центры, в которых размещены небольшие магазины, только в интернете», — рассказала Виолетта Брезовская.

Она также констатировала, что в проекте обновленного закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» введена новая форма торговли — дистанционная.

«Это торговля, которая осуществляется без контакта продавца и покупателя. Также одно из требований, которое будет установлено для интернет-торговли, — заказ на приобретение товара только через электронную корзину. Это и защита прав потребителей, и прозрачность продавца», — пояснила начальник управления.

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