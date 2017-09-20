Казахстанские продукты с маркировкой halal выходят на рынок ОАЭ и Ближнего Востока

В национальном павильоне были представлены компании АО «Рахат», ТОО «Ленсинск онімі», ТОО «Eurasia Invest LTD», ТОО «Golden Food Company», ТОО «АБАЯ» и ТОО «Дисада».

На официальной церемонии открытия выставки присутствовали представители Правительства города Дубай, а также Генеральный консул Республики Казахстан в Дубае Мадияр Менилбеков.

«Мы горды тем, что в Казахстане становится все больше производителей, готовых предложить высококачественную продукцию. Представленные сегодня компании имеют существенный потенциал на рынке стран Ближнего Востока», — отметил он.

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По словам Олега Шаповалова, представителя производителя мясных продуктов ТОО «Абая» в ОАЭ, «продукция ТОО “Абая” представлена в ОАЭ с прошлого года».

«За этот год мы набрались определённого опыта в работе на местном рынке, уже сейчас наше мясо можно найти в местных супермаркетах. А теперь компания набирает клиентскую базу — участие в выставке прекрасная для этого возможность», — сказал Шаповалов.

Кроме того, при поддержке Генерального консульства Республики Казахстан в городе Дубай для казахстанских компаний будут организованы встречи с представителями ESMA (Emirates Authority for Standardization and Metrology — Управление стандартизации и метрологии Эмират), а также с RACS (Экспертное агентство по оценке соответствия качества продукции) для разъяснения вопросов по сертификации «Халал», а также об изменениях самой процедуры сертификации.

«Рынок ОАЭ весьма привлекателен для казахстанских производителей, поскольку качественную продукцию здесь высоко ценят, за нее готовы заплатить весьма приличную сумму. Сегодня на выставке у компаний состоялись встречи с потенциальными покупателями не только ОАЭ, а также и из стран Ближнего Востока», — отметила представитель KAZAKH INVEST Газиза Абдинабиева.