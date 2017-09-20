В Башкирии появится 9 тыс. рабочих мест и около 30 млрд руб. инвестиций к концу 2018 года

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 9 тыс. новых рабочих мест и около 30 млрд рублей инвестиций в основной капитал Башкирии появится в республике к концу 2018 года. Таких показателей должен добиться Башкортостан в результате реализации утвержденной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

«С целью системного развития монотерриторий республики распоряжением правительства Башкирии утверждена приоритетная региональная программа “Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан”. В документе структурированы задачи, направления, поручения, KPI-показатели и инструменты поддержки монопрофильных муниципальных образований региона», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Башкирии.

По данным ведомства, основными целями программы является создание к концу 2018 года более 9 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, а также привлечение инвестиций в основной капитал в объеме порядка 30 млрд рублей. Кроме того, во всех монопрофильных территориях реализуется программа «Пять шагов благоустройства».

До марта 2018 года здесь планируется реализовать более 24 проектов по благоустройству парков, скверов, реконструкции зданий, строительству фонтанов.

В целом программа комплексного развития моногородов содержит как поручения федерального уровня, так и инициативы Республики Башкортостан. В частности, глава Башкирии Рустэм Хамитов для каждого моногорода установил свои ключевые показатели в вопросах развития инвестиционной политики.

На уровне правительства республики определены меры финансовой поддержки монотерриторий с помощью включения в республиканские госпрограммы.

Кроме того, в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан в республиканский перечень строящихся юбилейных объектов включены проекты каждого моногорода, а из бюджета республики предусмотрено выделение дополнительного финансирования на ремонт центральных улиц.

Программу планируется реализовать до 2025 года. Общий объем ее финансирования составляет свыше 8,5 млрд руб., 5 млрд руб., региональные — 1,5 млрд руб., 5 млрд руб., также предусматриваются внебюджетные источники в размере 5,8 млрд рублей.