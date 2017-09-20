Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия резко усмиряет "русских немцев"
Широкое лицо говорит о большом сексуальном аппетите
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Скончался Виктор Кременюк
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Новую Лару Крофт высмеяли за «вытянутую как у жирафа» шею
Нагиев прокомментировал информацию о своем уходе в декрет
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным" - СМИ
Жириновский назвал срок окончания «эпохи Путина»
Делегация РФ ушла из зала Генассамблеи ООН до речи главы Литвы
Отец «пьяного» ребенка снова обратился в СК
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8В Индии простились с Ганешей
1035 лет назад погибла Грейс Келли
20:25 (мск), источник: ТАСС

В Башкирии появится 9 тыс. рабочих мест и около 30 млрд руб. инвестиций к концу 2018 года

Таких показателей республика должна добиться в результате реализации программы «Комплексное развитие моногородов».

УФА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 9 тыс. новых рабочих мест и около 30 млрд рублей инвестиций в основной капитал Башкирии появится в республике к концу 2018 года. Таких показателей должен добиться Башкортостан в результате реализации утвержденной приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», сообщает в среду пресс-служба правительства республики.

«С целью системного развития монотерриторий республики распоряжением правительства Башкирии утверждена приоритетная региональная программа “Комплексное развитие моногородов Республики Башкортостан”. В документе структурированы задачи, направления, поручения, KPI-показатели и инструменты поддержки монопрофильных муниципальных образований региона», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Башкирии.

По данным ведомства, основными целями программы является создание к концу 2018 года более 9 тыс. рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, а также привлечение инвестиций в основной капитал в объеме порядка 30 млрд рублей. Кроме того, во всех монопрофильных территориях реализуется программа «Пять шагов благоустройства».

До марта 2018 года здесь планируется реализовать более 24 проектов по благоустройству парков, скверов, реконструкции зданий, строительству фонтанов.

В целом программа комплексного развития моногородов содержит как поручения федерального уровня, так и инициативы Республики Башкортостан. В частности, глава Башкирии Рустэм Хамитов для каждого моногорода установил свои ключевые показатели в вопросах развития инвестиционной политики.

На уровне правительства республики определены меры финансовой поддержки монотерриторий с помощью включения в республиканские госпрограммы.

Кроме того, в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Башкортостан в республиканский перечень строящихся юбилейных объектов включены проекты каждого моногорода, а из бюджета республики предусмотрено выделение дополнительного финансирования на ремонт центральных улиц.

Программу планируется реализовать до 2025 года. Общий объем ее финансирования составляет свыше 8,5 млрд руб., 5 млрд руб., региональные — 1,5 млрд руб., 5 млрд руб., также предусматриваются внебюджетные источники в размере 5,8 млрд рублей.

Как пояснили в правительстве Башкирии, по итогам первого полугодия 2017 года в республике выполняются все установленные на федеральном уровне ориентиры программы: уже создано более 50% запланированных на 2017 год рабочих мест, обеспечено 100% исполнение показателя по объему привлеченных инвестиций. Всего в Башкирии 6 моногородов: Белебей, Кумертау, Нефтекамск, Белорецк, Учалы и Благовещенск.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
Лавров: сила может применяться миротворцами ООН только для самообороны и защиты мандата
Генштаб обвинил США в наступлении «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Россия и Гренада заключили соглашение о безвизовых поездках
ЦСКА вылетел из Кубка России по футболу
Синоптики опровергли сообщения об экстремально холодной зиме
Минобороны разработало порядок призыва в военное время
В Германии убили появившегося впервые за 250 лет дикого зубра
Спорт
Участник Лиги чемпионов ЦСКА проиграл клубу ФНЛ в Кубке России ЦСКА проиграл «Авангарду», немного не дотянув до серии пенальти
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня» Актриса и телеведущая обвинила руководство «Первого канала» в «болезненных амбициях»
Недвижимость
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Леди
Как должно выглядеть пальто мечты в этом сезоне (фото) Девять предметов гардероба, которые актуальны это осенью и зимой. Как сделать правильный выбор, подскажет стилист Олеся Орлова.
Дети
Родных Жанны Фриске удивил вопрос маленького Платона Дмитрий Шепелев больше не препятствует общению сына Платона с бабушкой и дедушкой. 
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь