Столичные дольщики атаковали Генпрокуратуру
Столичные дольщики сегодня взяли в осаду Генеральную прокуратуру, передает телеканал КТК.
Столичные дольщики сегодня взяли в осаду Генеральную прокуратуру, передает телеканал КТК.
Разгневанные люди пробились в центр обслуживания, после чего стали скандировать имя главного прокурора страны.
Так на приём к Жакипу Асанову пытались прорваться дольщики печально известной «Азбуки жилья». Они требуют опротестовать решение суда, по которому имущество застройщика передали фирме «Орда Инжиниринг». Но вместо Асанова к людям вышел его заместитель Андрей Лукин. Он предложил провести общую встречу с участием местного акимата.
Сам директор компании «Азбука жилья» Ерканат Тайжанов скрывается в Австрии, его обвиняют в присвоении свыше 40 миллиардов тенге.
«Никто их не контролирует. Куда уходит прибыль с этих активов? Куда уходят деньги с продажи этих активов? Стройки нет в итоге. “Орда инжиниринг” — не инвестор, не строитель. У них нет ни ресурсов, ни техники. Никаких кадров. Она как прокладка. Зачем дольщикам нужна такая прокладка в лице компании “Орда инжиниринг”. Дайте нам другого застройщика», — возмущается дольщица Дамира Сейткалиева.