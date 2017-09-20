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20:20 (мск), источник: Newtimes.kz

Столичные дольщики атаковали Генпрокуратуру

Столичные дольщики сегодня взяли в осаду Генеральную прокуратуру, передает телеканал КТК.

Источник: Newtimes.kz

Разгневанные люди пробились в центр обслуживания, после чего стали скандировать имя главного прокурора страны.

Так на приём к Жакипу Асанову пытались прорваться дольщики печально известной «Азбуки жилья». Они требуют опротестовать решение суда, по которому имущество застройщика передали фирме «Орда Инжиниринг». Но вместо Асанова к людям вышел его заместитель Андрей Лукин. Он предложил провести общую встречу с участием местного акимата.

Сам директор компании «Азбука жилья» Ерканат Тайжанов скрывается в Австрии, его обвиняют в присвоении свыше 40 миллиардов тенге. Топ-менеджеров его фирмы уже приговорили к разным срокам наказания. А активы передали в ТОО «Орда Инжиниринг», которая обязалась достроить все жилые комплексы.

«Никто их не контролирует. Куда уходит прибыль с этих активов? Куда уходят деньги с продажи этих активов? Стройки нет в итоге. “Орда инжиниринг” — не инвестор, не строитель. У них нет ни ресурсов, ни техники. Никаких кадров. Она как прокладка. Зачем дольщикам нужна такая прокладка в лице компании “Орда инжиниринг”. Дайте нам другого застройщика», — возмущается дольщица Дамира Сейткалиева.

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