Задорнов: для оздоровления банка «Открытие» потребуется три-четыре года

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, который по окончании работы временной администрации возглавит «ФК Открытие».

Он отметил, что размер кредитной линии ЦБ, предоставленной банку, составляет 1 трлн рублей. Также, по его словам, масштаб докапитализации, необходимой банку, меньше 1 трлн рублей.