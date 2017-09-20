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20:19 (мск), источник: ТАСС

Задорнов: для оздоровления банка «Открытие» потребуется три-четыре года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Для оздоровления банка «ФК Открытие» потребуется три-четыре года.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» председатель правления ВТБ 24 Михаил Задорнов, который по окончании работы временной администрации возглавит «ФК Открытие».

Он отметил, что размер кредитной линии ЦБ, предоставленной банку, составляет 1 трлн рублей. Также, по его словам, масштаб докапитализации, необходимой банку, меньше 1 трлн рублей.

Субординированные облигации «ФК Открытие» будут списаны вместе с капиталом. «После объявления о санации “Открытия” облигации торгуются абсолютно нормально, кроме субординированного долга, который списывается вместе с капиталом предыдущих собственников», — сказал он.

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