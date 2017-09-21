За 3 млн тенге в Таразе продали Центральную диспетчерскую службу

Как отметил на брифинге в региональной службе коммуникаций руководитель облуправления финансов Гамлет Кайнарбеков, всего в регионе подлежат приватизации 37 организаций коммунальной собственности. Из этого перечня два товарищества («Авангард» в Таласском районе и «Жасыл Кулан» в Рыскуловском) ликвидированы. 10 организаций переданы в доверительное управление — детские оздоровительные лагеря «Болашак» и «Рауан», два предприятия ЖКХ в Таразе (ТОО «Жасыл Ел Тараз» горакимата и ТОО «Тараз Тұрғын үй»), три городские поликлиники, областная стоматология, офтальмологический центр, кожно-венерологический диспансер. Остальные 25 организаций должны быть переданы в конкурентную среду до 2018 года — 21 объект коммунальной собственности и 4 объекта АО «Национальная компания «СПК «Тараз», пояснил спикер.

«На сегодняшний день продано четыре 4 организации за 1,9 млрд. тенге, в том числе ТОО «ТаразҚұрылысПроект» за 2,7 млн. тенге, городская поликлиника № 1 за 705,5 млн. тенге, городская поликлиника № 4 за 387 млн. тыс. тенге и «Центральная диспетчерская служба» за 3 млн. тенге. Из-за отсутствия заявок тендеры по шести организациям признаны несостоявшимися. Три раза выставлялся «Таразэнергоцентр» (предприятие ЖКХ, снабжающее теплом жителей Тараза), по два раза выставлялись областной консультационно-диагностический центр, ТОО «Таза кала Каратау» и клуб по водному поло «Айша-биби», — рассказал Гамлет Кайнарбеков.

Он отметил, что в Министерство национальной экономики направлено письмо за подписью акима Жамбылской области об исключении консультационно-диагностического центра из перечня организаций, подлежащих передаче в конкурентную среду.

«Организации, тендеры которых были признаны несостоявшимися, будут снова выставлены в октябре этого года. Еще пять организаций в этом году, по графику, подлежат передаче в конкурентную среду. Это товарищества “Жасыл ел-Жуалы” Жуалынского района, “Благоустройство и озеленение” Сарысуского, “Шу-Сервис” Шуского, а также “Таразкоммуналколик” и “Таза су” Меркенского районов».