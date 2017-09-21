Во Владивостоке на «Спецзаводе № 1» идет установка очистных фильтров

На сегодняшний день на «Спецзаводе № 1» произведен монтаж корпуса одного из двух фильтров и технической кабины, где будет проходить процесс управления этим фильтром.

По словам специалистов, это дополнительное оборудование позволит повысить эффективность очистки газов из мусоросжигательных котлов и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Мусоросжигательный завод, работающий по чешской технологии, был введен в эксплуатацию в 1979 году. На заводе постоянно проводятся мероприятия по модернизации оборудования, а также ведется строгий контроль производственного процесса. С момента запуска в работу «Спецзавода № 1» и до 2002 года на предприятии работали электрофильтры, которые улавливали твердые частицы (пыль) и в меньшей степени — химический состав. За годы работы электрофильтры износились, и в 2002 году была проведена модернизация газоочистного оборудования завода: были установлены современные и эффективные фильтры типа «батарейные циклоны». После этого уровень выбросов загрязняющих примесей в атмосферу радикально снизился.