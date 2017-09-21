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03:32 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке на «Спецзаводе № 1» идет установка очистных фильтров

Во Владивостоке на мусоросжигательном «Спецзаводе № 1» (ул. Бородинская, 28) специалисты устанавливают дополнительное очистное оборудование. Один из двух рукавных фильтров смонтирован уже на 70%. Завершить установку нового оборудования и запустить его в работу планируется до конца текущего года. Об этом сообщили представители предприятия.

На сегодняшний день на «Спецзаводе № 1» произведен монтаж корпуса одного из двух фильтров и технической кабины, где будет проходить процесс управления этим фильтром.

По словам специалистов, это дополнительное оборудование позволит повысить эффективность очистки газов из мусоросжигательных котлов и сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Мусоросжигательный завод, работающий по чешской технологии, был введен в эксплуатацию в 1979 году. На заводе постоянно проводятся мероприятия по модернизации оборудования, а также ведется строгий контроль производственного процесса. С момента запуска в работу «Спецзавода № 1» и до 2002 года на предприятии работали электрофильтры, которые улавливали твердые частицы (пыль) и в меньшей степени — химический состав. За годы работы электрофильтры износились, и в 2002 году была проведена модернизация газоочистного оборудования завода: были установлены современные и эффективные фильтры типа «батарейные циклоны». После этого уровень выбросов загрязняющих примесей в атмосферу радикально снизился.

На протяжении всех лет работы «Спецзавода № 1» сертифицированные организации регулярно проводят лабораторные исследования и замеры. По результатам замеров, качество атмосферного воздуха соответствует гигиеническим нормам. С вводом в эксплуатацию рукавных фильтров уровень газоочистки на заводе достигнет 99%.

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