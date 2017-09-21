В Новосибирской области улучшился инвестиционный климат

Источник: "Российская газета"

Новосибирская область вошла в число двадцати пилотных регионов, где приступили к реализации положений стандарта. Информацию об этом регион представляет в Аналитический центр при правительстве РФ. В июне текущего года подвели итоги за 2016 год, на основании которых был составлен рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции. Новосибирская область поднялась в нем сразу на 42 пункта — с 55-го места в 2015 году на тринадцатое в прошлом.

— Регион очень сильно продвинулся в развитии добросовестной конкуренции. Но нам предстоит проанализировать, почему пока только тринадцатое место, и предпринять меры, чтобы подняться в рейтинге еще выше, — прокомментировала ситуацию заместитель председателя регионального правительства — министр экономического развития Ольга Молчанова на заседании совета по содействию развитию конкуренции.

Что же позволило области сделать серьезный шаг по внедрению требований СРК?

В регионе принята «дорожная карта» содействия развитию конкуренции, проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг, утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков.

Важно, что заработал механизм общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий: на заседаниях межотраслевого совета потребителей были рассмотрены инвестиционные проекты компаний, занятых в сфере энерго- и теплоснабжения региона, на постоянной основе ведется мониторинг их деятельности.

Министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев подчеркнул, что с 2014 года произошла перезагрузка работы общественных советов. В новом формате они начали действовать при всех региональных органах власти. Большое значение придается работе общественного совета в сфере естественных монополий.

— Удалось создать прозрачные и действенные механизмы, позволяющие общественности осуществлять контроль за деятельностью компаний, от работы которых зависит жизнеобеспечение области. Это позволяет решать острые вопросы и снимать общественное напряжение, — отметил Яковлев.

Министр экономического развития Ольга Молчанова считает необходимым дополнить перечень приоритетных и социально значимых направлений развития экономики Новосибирской области.

По ее мнению, конкурентное преимущество региона усилится, если к рынку высшего образования добавится рынок услуг физической культуры и спорта, а в число приоритетных включить рынки туристических услуг и информационных технологий. Пока в этот список входят производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, услуги по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных (бытовых) отходов и высокотехнологичная медицинская помощь.

Комментарий

Владимир Знатков, первый заместитель председателя правительства Новосибирской области: