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09:30 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирской области улучшился инвестиционный климат

В сентябре 2015 года распоряжением правительства страны был утвержден стандарт развития конкуренции (СРК) в субъектах Федерации.

Источник: "Российская газета"

Новосибирская область вошла в число двадцати пилотных регионов, где приступили к реализации положений стандарта. Информацию об этом регион представляет в Аналитический центр при правительстве РФ. В июне текущего года подвели итоги за 2016 год, на основании которых был составлен рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции. Новосибирская область поднялась в нем сразу на 42 пункта — с 55-го места в 2015 году на тринадцатое в прошлом.

— Регион очень сильно продвинулся в развитии добросовестной конкуренции. Но нам предстоит проанализировать, почему пока только тринадцатое место, и предпринять меры, чтобы подняться в рейтинге еще выше, — прокомментировала ситуацию заместитель председателя регионального правительства — министр экономического развития Ольга Молчанова на заседании совета по содействию развитию конкуренции.

Что же позволило области сделать серьезный шаг по внедрению требований СРК?

В регионе принята «дорожная карта» содействия развитию конкуренции, проводится мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг, утвержден перечень приоритетных и социально значимых рынков.

Важно, что заработал механизм общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий: на заседаниях межотраслевого совета потребителей были рассмотрены инвестиционные проекты компаний, занятых в сфере энерго- и теплоснабжения региона, на постоянной основе ведется мониторинг их деятельности.

Министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев подчеркнул, что с 2014 года произошла перезагрузка работы общественных советов. В новом формате они начали действовать при всех региональных органах власти. Большое значение придается работе общественного совета в сфере естественных монополий.

— Удалось создать прозрачные и действенные механизмы, позволяющие общественности осуществлять контроль за деятельностью компаний, от работы которых зависит жизнеобеспечение области. Это позволяет решать острые вопросы и снимать общественное напряжение, — отметил Яковлев.

Министр экономического развития Ольга Молчанова считает необходимым дополнить перечень приоритетных и социально значимых направлений развития экономики Новосибирской области.

По ее мнению, конкурентное преимущество региона усилится, если к рынку высшего образования добавится рынок услуг физической культуры и спорта, а в число приоритетных включить рынки туристических услуг и информационных технологий. Пока в этот список входят производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, услуги по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных (бытовых) отходов и высокотехнологичная медицинская помощь.

Комментарий

Владимир Знатков, первый заместитель председателя правительства Новосибирской области:

— Крайне важно дальнейшее развитие добросовестной конкуренции и инвестиционной привлекательности на территории нашей области. К началу ноября текущего года минэкономразвития региона разработает систему поощрений органов местного самоуправления районов и округов. В ее основе будет рейтинг инвестпривлекательности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. В свою очередь, деятельность общественных советов должна быть максимально открытой. Без всестороннего обсуждения значимых для области вопросов не должно приниматься ни одно решение.

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