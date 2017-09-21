В Новосибирской области улучшился инвестиционный климат
В сентябре 2015 года распоряжением правительства страны был утвержден стандарт развития конкуренции (СРК) в субъектах Федерации.
В сентябре 2015 года распоряжением правительства страны был утвержден стандарт развития конкуренции (СРК) в субъектах Федерации.
Новосибирская область вошла в число двадцати пилотных регионов, где приступили к реализации положений стандарта. Информацию об этом регион представляет в Аналитический центр при правительстве РФ. В июне текущего года подвели итоги за 2016 год, на основании которых был составлен рейтинг регионов по уровню содействия развитию конкуренции. Новосибирская область поднялась в нем сразу на 42 пункта — с 55-го места в 2015 году на тринадцатое в прошлом.
— Регион очень сильно продвинулся в развитии добросовестной конкуренции. Но нам предстоит проанализировать, почему пока только тринадцатое место, и предпринять меры, чтобы подняться в рейтинге еще выше, — прокомментировала ситуацию заместитель председателя регионального правительства — министр экономического развития Ольга Молчанова на заседании совета по содействию развитию конкуренции.
Что же позволило области сделать серьезный шаг по внедрению требований СРК?
Важно, что заработал механизм общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий: на заседаниях межотраслевого совета потребителей были рассмотрены инвестиционные проекты компаний, занятых в сфере энерго- и теплоснабжения региона, на постоянной основе ведется мониторинг их деятельности.
Министр региональной политики Новосибирской области Игорь Яковлев подчеркнул, что с 2014 года произошла перезагрузка работы общественных советов. В новом формате они начали действовать при всех региональных органах власти. Большое значение придается работе общественного совета в сфере естественных монополий.
— Удалось создать прозрачные и действенные механизмы, позволяющие общественности осуществлять контроль за деятельностью компаний, от работы которых зависит жизнеобеспечение области. Это позволяет решать острые вопросы и снимать общественное напряжение, — отметил Яковлев.
По ее мнению, конкурентное преимущество региона усилится, если к рынку высшего образования добавится рынок услуг физической культуры и спорта, а в число приоритетных включить рынки туристических услуг и информационных технологий. Пока в этот список входят производство, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, услуги по сбору, сортировке и переработке твердых коммунальных (бытовых) отходов и высокотехнологичная медицинская помощь.
Комментарий
Владимир Знатков, первый заместитель председателя правительства Новосибирской области:
— Крайне важно дальнейшее развитие добросовестной конкуренции и инвестиционной привлекательности на территории нашей области. К началу ноября текущего года минэкономразвития региона разработает систему поощрений органов местного самоуправления районов и округов. В ее основе будет рейтинг инвестпривлекательности муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. В свою очередь, деятельность общественных советов должна быть максимально открытой. Без всестороннего обсуждения значимых для области вопросов не должно приниматься ни одно решение.