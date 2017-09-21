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09:33 (мск), источник: "Российская газета"

В Новосибирске наведут порядок в сфере уличной торговли

Члены постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству предложили ужесточить наказание за установку самовольных нестационарных объектов и торговлю в них.

Источник: "Российская газета"

Летом на новосибирских улицах, как грибы, появляются торговые павильоны, палатки, киоски. Многие из них установлены без всяких разрешений и соблюдения правил безопасности.

— Как правило, у продавцов, ведущих торговлю овощами в таких объектах, нет никаких документов на продукцию, и она вполне может оказаться опасной для здоровья покупателей. Помимо этого, добросовестные предприниматели вынуждены конкурировать с нелегалами, не отчисляющими платежи в бюджет. Самовольная торговля — это огромный «черный» нал. И мы не имеем права не обращать внимания на эту социальную и экономическую проблему, — сказал председатель постоянной комиссии Совета депутатов по научно-производственному развитию и предпринимательству Игорь Салов.

Этот вопрос всегда на контроле у депутатов и сотрудников мэрии, но, как признался Салов, недобросовестные торговцы умело обходят законодательство и приспосабливаются к новым требованиям.

По данным управления потребительского рынка мэрии, за семь месяцев текущего года выявлено 340 самовольно установленных торговых объектов.

Из них уже демонтированы 151, еще 132 будут убраны с улиц в ближайшее время, 90 — в начале следующего года. Как известно, по требованию властей собственник может сам демонтировать торговый объект. Если этого не происходит, затраты на ликвидацию несет городской бюджет. Демонтаж одного объекта обходится в сумму от шести до двадцати тысяч рублей.

В этом году состоялось почти 1300 рейдов по пресечению стихийной торговли и борьбе с самовольными нестационарными объектами. Участие в них принимают депутаты, сотрудники мэрии и правоохранительных органов. Рейдов стало больше, но и число нарушителей растет. А наложенные на недобросовестных предпринимателей штрафы в этом году превысили три миллиона рублей. Однако в бюджет выплачено только 350 тысяч.

Сумма штрафа для физического лица варьирует от трехсот рублей до одной тысячи. Для торговцев это не существенные суммы.

Игорь Салов предложил обратиться в Законодательное собрание Новосибирской области с инициативой повысить соответствующие штрафы.

По его мнению, тогда и служба судебных приставов будет жестче контролировать выплаты и активнее их взыскивать.

— Несмотря на все принятые меры, надо признаться, мы пока проигрываем борьбу с недобросовестными продавцами. Этот вопрос взял на личный контроль полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе, — отметил Игорь Салов. — Мы знаем, кто, где и когда пользуется «дырами» в законодательстве. И в наших силах ужесточить санкции, чтобы было неповадно заниматься незаконной торговлей.

Депутат предложил разработать к лету 2018 года план по борьбе с несанкционированной торговлей, по районам составить карту нарушений и привлечь к работе правоохранительные органы.

Тем временем

Еще один вопрос, который рассмотрели участники заседания, касался организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. В Новосибирске расположены три крупных кладбища. В последнее время произошло сокращение численности сотрудников муниципального казенного учреждения «Ритуальные услуги», что затрудняет своевременную уборку территорий. Руководство управления потребительского рынка мэрии предлагает решить эту проблему без привлечения дополнительных средств из бюджета. К примеру, к уборке могли бы привлекаться граждане, осужденные на общественные работы. Кроме того, с такой инициативой обращаются общественные организации.

В конце года планируется запустить муниципальную информационную систему (МИС) «Ритуал» («Автоматизированная система общественных кладбищ Новосибирска»). Она поможет гражданам разыскать могилы своих родственников или знакомых, а людям, уехавшим из города, дистанционно следить за состоянием захоронений. Депутаты горсовета одобрили работу городского департамента промышленности, инноваций и предпринимательства в этом направлении. Предполагается создание мобильной версии МИС для общего пользования. На эти цели из бюджета предполагается выделить 1,2 миллиона рублей. Конкурс подрядчика на выполнение работ будет объявлен в ближайшее время.

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